Дочь покойной певицы Кати Огонек Валерия Пенхасова-Богданова о матери: "Хочется еще хоть раз поговорить с мамой и сказать, как я ее люблю и скучаю"





Артистке могло бы исполнится 43 года 17 мая, но ее жизнь оборвалась в октябре 2007 года. Единственная дочь певицы Валерия Пенхасова-Богданова пошла по ее стопам, выступая под псевдонимом Лера Огонек. Самыми яркими воспоминаниями о родительнице стали ее возвращения с гастролей. Это было для нее большим счастьем, поскольку звезда мало времени проводила рядом, но иногда Катя Огонек брала дочь на свои концерты. Теперь в день рождения матери артистка ездит на кладбище, где слушает ее песни. Однако в этом году этот план не удастся осуществить из-за пандемии коронавируса.На момент смерти Кати Огонек ее дочери исполнилось шесть лет, поэтому произошедшее оказало на нее сильное влияние. До сих пор напоминания о матери вызывают у нее болезненную реакцию. Если бы Лере Огонек удалось поговорить с покойной певицей, она бы обязательно сказала, как сильно ее любит и скучает по ней.