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Врачи из США: Яблоки уменьшают риск болезней сердца у женщин

Включение яблок в ежедневный рацион может уменьшить риск развития болезней сердца у женщин. Врачи из США пришли к подобным выводам после крупного исследования.

Несколько десятков женщин приняли участие в эксперименте, в ходе которого ежедневно употребляли яблоки. После шести месяцев наблюдений американские ученые определили снижение уровня вредного холестерина на 13%. Эффективность фрукта эксперты объясняют значительной концентрацией пектина, чье полезное воздействие усиливается клетчаткой. Медики особенно рекомендуют включить яблоки в меню женщинам, которые находятся в постменопаузе.

Врачи говорят, что повышенный холестерин является основной причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин после 50 лет. Это вещество не только вредит кровеносной системе, но и миокарду, что повышает риск инфаркта и гипоксии. По словам диетологов, этого можно избежать, употребляя яблоки в свежем либо сушеном виде. Аналогичной пользой обладает и чернослив, содержащий большое количество пектиновых соединений.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:33

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