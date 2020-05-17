Врачи из США: Яблоки уменьшают риск болезней сердца у женщин





Несколько десятков женщин приняли участие в эксперименте, в ходе которого ежедневно употребляли яблоки. После шести месяцев наблюдений американские ученые определили снижение уровня вредного холестерина на 13%. Эффективность фрукта эксперты объясняют значительной концентрацией пектина, чье полезное воздействие усиливается клетчаткой. Медики особенно рекомендуют включить яблоки в меню женщинам, которые находятся в постменопаузе.Врачи говорят, что повышенный холестерин является основной причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин после 50 лет. Это вещество не только вредит кровеносной системе, но и миокарду, что повышает риск инфаркта и гипоксии. По словам диетологов, этого можно избежать, употребляя яблоки в свежем либо сушеном виде. Аналогичной пользой обладает и чернослив, содержащий большое количество пектиновых соединений.