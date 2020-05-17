Продюсер Максим Фадеев заявил о прекращении работы с артистами
Во время видеосвязи с Иваном Ургантом в шоу «Вечерний Ургант» Максим Фадеев заявил о том, что прекращает работу с артистами. По словам продюсера, его сотрудничество теперь будет только «с творцами».
Телеведущий пошутил, что Максиму Фадееву удалось дать путевку в жизнь многим знаменитостям, среди которых самый взрослый его коллега Иосиф Пригожин. Именно он был режиссером клипа бывшего директора продюсерского центра MALFA и своей супруги Валерии. Видео на композицию «До предела» было создано в условиях самоизоляции. Многие поклонники отметили, что клип получился очень чувственный и нежный.
Иван Ургант предложил с иронией Максиму Фадееву организовать коллектив под названием «Золото», в котором будут два участника возраста Иосифа Пригожина. Однако продюсер ответил, что он больше не хочет сотрудничать с артистками.
Бренд MALFA перестал существовать в прошлом году, а Максим Фадеев разорвал контракты со своими подопечными. После этого продюсер признался, что работать планирует только с зарубежными знаменитостями, сообщает «Слово и Дело».
Телеведущий пошутил, что Максиму Фадееву удалось дать путевку в жизнь многим знаменитостям, среди которых самый взрослый его коллега Иосиф Пригожин. Именно он был режиссером клипа бывшего директора продюсерского центра MALFA и своей супруги Валерии. Видео на композицию «До предела» было создано в условиях самоизоляции. Многие поклонники отметили, что клип получился очень чувственный и нежный.
Иван Ургант предложил с иронией Максиму Фадееву организовать коллектив под названием «Золото», в котором будут два участника возраста Иосифа Пригожина. Однако продюсер ответил, что он больше не хочет сотрудничать с артистками.
Бренд MALFA перестал существовать в прошлом году, а Максим Фадеев разорвал контракты со своими подопечными. После этого продюсер признался, что работать планирует только с зарубежными знаменитостями, сообщает «Слово и Дело».