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Эксперты составили ТОП-3 лучших минивэнов середины 2000-х годов

Универсалы середины 2000-х годов могут похвастаться практичным и вместительным кузовом при низкой цене. Эксперты составили ТОП-3 лучших минивэнов, которые до сих пор популярны на вторичном рынке.

Пальма первенства досталась немецкому Volkswagen Sharan: первое поколение стояло на производстве более 15 лет, что свидетельствует о весьма удачной комплектации. Несмотря на спорный дизайн обновленной версии, этот универсал пользовался спросом в 2000-х. Базовый минивэн оснащался 115-сильным агрегатом, а более мощные варианты могли похвастаться 1.8-литровым турбодвигателем мощностью 150 л. с. либо 2,8-литровым мотором с отдачей в 200 л. с.

На втором месте оказалась Mazda MPV, которая зарекомендовала себя как надежная линейка. Начиная со второго поколения машина предлагалась с одним безальтернативным двигателем, который дополнялся передним или полным приводом. В движение автомобиль приводила 2.5-литровая бензиновая установка с 170 "лошадьми". Третье место занял Renault Espace, который признали первым универсалом с однообъемным типом кузова. Эта серия оборудовалась 3,5-литровым "атмосферником" мощностью 240 л. с.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:33

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