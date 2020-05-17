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Сын Елены Яковлевой Денис Шальных снова изменил внешность

Сын Елены Яковлевой рассказал подписчикам в Instagram об изменении своей внешности. Однако на этот раз Денис Шальных не стал делать новые татуировки, ограничившись короткой стрижкой.
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных снова изменил внешность

Большинство поклонников актрисы знают, что ее наследник увлекается различными экспериментами со своим телом, поэтому реакция публики на это не всегда бывает однозначной. Почти все тело Дениса Шальных покрыто перманентными рисунками. В связи с этим, когда он решился на изменения во внешнем виде, подписчики всерьез встревожились, так как ожидали чего-то нестандартного. Однако сын Елены Яковлевой успокоил многих, сообщив им о новой стрижке. Результат преображения он продемонстрировал в Stories на странице в Instagram. По словам звездного родственника, ему надоели отросшие волосы. В последний раз бодибилдер менял прическу примерно год назад, покрасив тогда пряди в ярко-розовый цвет.

В 2017 году Шальных был женат на Виктории Мельниковой, но позже у пары возникли проблемы в отношениях. Избранница стала подозревать мужа в изменах, и спустя некоторое время они развелись. Елена Яковлева всегда поддерживает сына и защищает его от хейтеров.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:29

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