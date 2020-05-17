Исследователи перечислили продукты, вызывающие проблемы с кишечником





В итоге, самыми вредными продуктами и напитками для кишечника были названы фаст-фуд (в частности, картошка-фри), сыр, газировка или энергетики, а также печенье – все они препятствуют нормальному функционированию данного органа. Оказывается, при полном отсутствии вышеназванных продуктов в рационе улучшается работа желудочно-кишечного тракта в целом, а вероятность развития серьёзных недугов снижается.Во второй фазе эксперимента ученые решили определить, какой рацион предпочитают люди со здоровым желудком. Результаты вряд ли удивляют: фрукты, овощи и бобовые уже давно известны, как самые полезные продукты для кишечника. Не менее хорошим выбором станут нешлифованные крупы и цельнозерновая мука.