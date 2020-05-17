Эксперт назвал признаки усталости во время пребывания за рулем





По словам эксперта, нужно обратить особое внимание на ощущение неудобства, холод либо жару, которые появляются на фоне комфортного уровня температуры в салоне. Помимо этого, водитель может столкнуться со сложностями в вопросе концентрации. Иногда автомобилисты пропускают неровности на дороге либо выезжающие транспортные средства.Стоит обратить особое внимание на частые зевки и пробелы в памяти длиной несколько секунд. Данные факторы указывают на явление, известное как микросон. В подобных случаях специалист советует водителям повысить громкость музыки, съесть несколько сухарей либо воспользоваться жвачкой. Активная работа челюстью стимулирует приток крови в область головы. Помимо этого, стоит пить большое количество воды. Это вызовет позывы для похода в туалет и не даст заснуть. В качестве метода повышения бодрости специалист советует покинуть салон транспортного средства и сделать небольшую зарядку.