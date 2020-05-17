Эксперт назвал признаки усталости во время пребывания за рулем
Эксперт Илья Пименов назвал основные признаки усталости во время пребывания за рулем. Он подчеркнул, что сон во время вождения транспорта становится причиной порядка 20% аварий на дорогах, поэтому важно своевременно пресечь опасное развитие ситуации.
По словам эксперта, нужно обратить особое внимание на ощущение неудобства, холод либо жару, которые появляются на фоне комфортного уровня температуры в салоне. Помимо этого, водитель может столкнуться со сложностями в вопросе концентрации. Иногда автомобилисты пропускают неровности на дороге либо выезжающие транспортные средства.
Стоит обратить особое внимание на частые зевки и пробелы в памяти длиной несколько секунд. Данные факторы указывают на явление, известное как микросон. В подобных случаях специалист советует водителям повысить громкость музыки, съесть несколько сухарей либо воспользоваться жвачкой. Активная работа челюстью стимулирует приток крови в область головы. Помимо этого, стоит пить большое количество воды. Это вызовет позывы для похода в туалет и не даст заснуть. В качестве метода повышения бодрости специалист советует покинуть салон транспортного средства и сделать небольшую зарядку.
По словам эксперта, нужно обратить особое внимание на ощущение неудобства, холод либо жару, которые появляются на фоне комфортного уровня температуры в салоне. Помимо этого, водитель может столкнуться со сложностями в вопросе концентрации. Иногда автомобилисты пропускают неровности на дороге либо выезжающие транспортные средства.
Стоит обратить особое внимание на частые зевки и пробелы в памяти длиной несколько секунд. Данные факторы указывают на явление, известное как микросон. В подобных случаях специалист советует водителям повысить громкость музыки, съесть несколько сухарей либо воспользоваться жвачкой. Активная работа челюстью стимулирует приток крови в область головы. Помимо этого, стоит пить большое количество воды. Это вызовет позывы для похода в туалет и не даст заснуть. В качестве метода повышения бодрости специалист советует покинуть салон транспортного средства и сделать небольшую зарядку.