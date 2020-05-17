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В Сети появились новая информация об обновленном KIA Stinger GT

Обновленный KIA Stinger GT недавно заметили во время дорожных испытаний в Нюрбургринге. Фотошпионы поделились с пользователями Сети новой информацией о лифтбеке.

Несмотря на наличие камуфляжа, экспертам удалось идентифицировать следующее поколение KIA Stinger GT в Нюрбургринге. По словам инсайдеров, производитель придаст фарам и задней оптике новую графику, а также улучшит дизайн передней и задней частей. Перемены могут коснуться бамперов, воздухозаборников и рисунка радиаторной решетки. Как сообщают южнокорейские СМИ, обновленный лифтбек появится на рынке с новым диапазоном двигателей.

Покупателям предложат модели с 2,5-литровым мотором, который выдает более 294 л. с. и 420 Нм крутящего момента. Что касается максимальных комплектаций, то здесь следует ожидать 3,5-литровый турбоагрегат V6 мощностью в 385 лошадиных сил. Оба новых двигателя дополнят 8-ступенчатой АКПП, помимо заднего либо полного привода. Официальная презентация KIA Stinger GT состоится до конца текущего года. Тогда же разработчики раскроют стоимость новинки.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:13

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