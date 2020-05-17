В Сети появились новая информация об обновленном KIA Stinger GT
Обновленный KIA Stinger GT недавно заметили во время дорожных испытаний в Нюрбургринге. Фотошпионы поделились с пользователями Сети новой информацией о лифтбеке.
Несмотря на наличие камуфляжа, экспертам удалось идентифицировать следующее поколение KIA Stinger GT в Нюрбургринге. По словам инсайдеров, производитель придаст фарам и задней оптике новую графику, а также улучшит дизайн передней и задней частей. Перемены могут коснуться бамперов, воздухозаборников и рисунка радиаторной решетки. Как сообщают южнокорейские СМИ, обновленный лифтбек появится на рынке с новым диапазоном двигателей.
Покупателям предложат модели с 2,5-литровым мотором, который выдает более 294 л. с. и 420 Нм крутящего момента. Что касается максимальных комплектаций, то здесь следует ожидать 3,5-литровый турбоагрегат V6 мощностью в 385 лошадиных сил. Оба новых двигателя дополнят 8-ступенчатой АКПП, помимо заднего либо полного привода. Официальная презентация KIA Stinger GT состоится до конца текущего года. Тогда же разработчики раскроют стоимость новинки.
Несмотря на наличие камуфляжа, экспертам удалось идентифицировать следующее поколение KIA Stinger GT в Нюрбургринге. По словам инсайдеров, производитель придаст фарам и задней оптике новую графику, а также улучшит дизайн передней и задней частей. Перемены могут коснуться бамперов, воздухозаборников и рисунка радиаторной решетки. Как сообщают южнокорейские СМИ, обновленный лифтбек появится на рынке с новым диапазоном двигателей.
Покупателям предложат модели с 2,5-литровым мотором, который выдает более 294 л. с. и 420 Нм крутящего момента. Что касается максимальных комплектаций, то здесь следует ожидать 3,5-литровый турбоагрегат V6 мощностью в 385 лошадиных сил. Оба новых двигателя дополнят 8-ступенчатой АКПП, помимо заднего либо полного привода. Официальная презентация KIA Stinger GT состоится до конца текущего года. Тогда же разработчики раскроют стоимость новинки.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:13