Отмечается день мученицы Пелагеи: Традиции праздника, что нельзя делать в эту дату





Согласно библейским заметкам, Пелагея Заступница происходила из семьи язычников и была очень красивой девушкой. Вскоре она приняла христианство, а император Диоклетиан вознамерился женить на ней своего сына. Однако вскоре правитель передумал и захотел самостоятельно взять ее замуж, но его ждал отказ. Пелагея пожелала найти истинную любовь, а за несогласие девушку подвергли пыткам и смерти. Вскоре ее причислили к лику святых, назвав защитницей невинных, а также незамужних. В день, когда православная церковь чтит память мученицы Пелагеи Тарсийской, женщинам запрещается брать в руки колюще-режущие предметы. Нельзя оставаться безучастным к просьбам о помощи, а также стоит отказаться от употребления ругательств.Праздник, посвященный мученице Пелагеи, также называют днем баклушников, поскольку на Руси в это время мастера брались за изготовление деревянных заготовок для посуды.