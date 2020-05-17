Эксперты рассказали, как можно своевременно обнаружить будущую поломку АКПП





Первым и главным моментом является проверка масла: это позволит сразу же определить качество обслуживания транспортного средства или состояние коробки передач. Кроме того, следует проверить и уровень масла, поставив селектор в положение «N» или «Р». Нормальным результатом будет нахождение между уровнем «HOT» и «COLD». Обычные параметры масла – чистота и прозрачность, а также отсутствие горелого запаха. Помимо этого, можно устроить проверку во время движения: водитель не должен услышать посторонние шумы, стуки и высокую степень вибрации. При нахождении АКПП в холодном состоянии владелец может услышать толчки или вибрацию, но это нормальный момент. Беспокоиться стоит, если удар довольно сильный, подчеркивают эксперты.После всех первых проверок можно сделать тесты «в движении». К примеру, на первых километрах пути будут заметны легкие толчки, но после прогревания коробки передач подобные моменты ощущаться не будут. В случае отсутствия каких-либо поломок, специалисты советуют перейти на ровный участок дороги для задействования заднего хода или режима «драйв». Таким образом, нормальным режимом работы АКПП является отсутствие толчков и пробуксовок, потери мощности и перерасход топлива тоже не должны проявляться.