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Эксперты рассказали, как можно своевременно обнаружить будущую поломку АКПП

Опытный водитель, обнаружив ярко выраженные неисправности, сразу же сможет определить состояние автоматической коробки передач. Впрочем, даже начинающим автовладельцам нужно знать следующие признаки грядущей поломки АКПП во избежание недешевого ремонта.

Первым и главным моментом является проверка масла: это позволит сразу же определить качество обслуживания транспортного средства или состояние коробки передач. Кроме того, следует проверить и уровень масла, поставив селектор в положение «N» или «Р». Нормальным результатом будет нахождение между уровнем «HOT» и «COLD». Обычные параметры масла – чистота и прозрачность, а также отсутствие горелого запаха. Помимо этого, можно устроить проверку во время движения: водитель не должен услышать посторонние шумы, стуки и высокую степень вибрации. При нахождении АКПП в холодном состоянии владелец может услышать толчки или вибрацию, но это нормальный момент. Беспокоиться стоит, если удар довольно сильный, подчеркивают эксперты.

После всех первых проверок можно сделать тесты «в движении». К примеру, на первых километрах пути будут заметны легкие толчки, но после прогревания коробки передач подобные моменты ощущаться не будут. В случае отсутствия каких-либо поломок, специалисты советуют перейти на ровный участок дороги для задействования заднего хода или режима «драйв». Таким образом, нормальным режимом работы АКПП является отсутствие толчков и пробуксовок, потери мощности и перерасход топлива тоже не должны проявляться.

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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 08:55

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