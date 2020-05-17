АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Громкий разговор способен спровоцировать выброс тысяч капель коронавируса в воздух на 14…
EUR 79.13 USD 73.21
Курс валют на 16.05.2020

«Идет на поправку»: Наташа Королева прокомментировала заболевание Анастасии Заворотнюк

Наташа Королева прокомментировала ситуацию с заболеванием Анастасии Заворотнюк. Супруга Тарзана очень обрадовалась, узнав, что актриса «идет на поправку».
«Идет на поправку»: Наташа Королева прокомментировала заболевание Анастасии Заворотнюк

Не только журналисты, но и доктора утверждают, что звезда «Моей прекрасной няни» чувствует себя лучше. Как сказал специалист больницы, где пациентка проходит лечение, последние результаты анализов превзошли ожидания. Более того, Анастасии Заворотнюк разрешили уехать домой. Коллеги артистки также упоминают об улучшении состояния ее здоровья. Как отметила Наташа Королева, она была рада узнать положительный прогноз о приятельнице. «Слава богу, говорят, что новости хорошие, и Настя идет на поправку», - высказалась исполнительница. Она от всей своей семьи пожелала телеведущей здоровья. Также жена Глушко добавила, что их связывает не только дружба, но и работа, поскольку знаменитости вместе снимались в культовом ситкоме.

Оказалось, что изначально «няню Вику» должна была сыграть Королева, так как ее образ лучше всего подходил героине телепроекта. Вот только исполнительнице пришлось отказаться, ведь тогда она родила сына Архипа. После утверждения на роль Заворотнюк в сериале она копировала поведение певицы, благодаря чему ее персонаж стал настолько популярным.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:53

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Под Новосибирском нетрезвый водитель сбил десятилетнюю…
Дочь покойной певицы Кати Огонек Валерия Пенхасова-Богданова о матери: "Хочется еще хоть раз поговорить с мамой и сказать, как я ее люблю и…
Microsoft начала раскрывать секреты новой версии Windows…
Продюсер Максим Фадеев заявил о прекращении работы с…
Эксперты составили ТОП-3 лучших минивэнов середины 2000-х…
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных снова изменил…
Эксперт назвал признаки усталости во время пребывания за…
Исследователи перечислили продукты, вызывающие проблемы с…
В МВД разъяснили основания для штрафа при нарушении…
В Сети появились новая информация об обновленном KIA Stinger…
Отмечается день мученицы Пелагеи: Традиции праздника, что нельзя делать в эту…
"Не люблю баранов": Анна Семенович посоветовала мужчинам не злить…
Приложение WhatsApp получило темный…
Эксперты рассказали, как можно своевременно обнаружить будущую поломку…
«Идет на поправку»: Наташа Королева прокомментировала заболевание Анастасии…
«Это политический блеф»: Коротченко раскритиковал заявления Трампа о…
Испытание авиадвигателей ПС-90 было ускорено на…
Екатерина Стриженова раскритиковала избившего экс-жену Марата Башарова за…
Эксперт Минфина Татьяна Кирик рассказала о действиях при сложностях с выплатой…
Британская модель Деми Роуз снялась в откровенной…
Компания Apple вложила в новый iPhone SE лучшие компоненты от других…
В Иркутске онкологи открыли новые возможности в работе с…
В Сети рассказали, как повысить качество работы…
Составлен ТОП-5 видов вооружения времен холодной…
Леонид Агутин вместе с Анжеликой Варум и своим отцом устроил «незапланированный…
Ученые: Громкий разговор способен спровоцировать выброс тысяч капель коронавируса в воздух на 14…
Биолог Светлана Рославцева раскрыла опасность комнатных…
«Живу так же, как все»: Дмитрий Нагиев рассказал о жизни в…
Просмотреть все новости