«Идет на поправку»: Наташа Королева прокомментировала заболевание Анастасии Заворотнюк





Не только журналисты, но и доктора утверждают, что звезда «Моей прекрасной няни» чувствует себя лучше. Как сказал специалист больницы, где пациентка проходит лечение, последние результаты анализов превзошли ожидания. Более того, Анастасии Заворотнюк разрешили уехать домой. Коллеги артистки также упоминают об улучшении состояния ее здоровья. Как отметила Наташа Королева, она была рада узнать положительный прогноз о приятельнице., - высказалась исполнительница. Она от всей своей семьи пожелала телеведущей здоровья. Также жена Глушко добавила, что их связывает не только дружба, но и работа, поскольку знаменитости вместе снимались в культовом ситкоме.Оказалось, что изначально «няню Вику» должна была сыграть Королева, так как ее образ лучше всего подходил героине телепроекта. Вот только исполнительнице пришлось отказаться, ведь тогда она родила сына Архипа. После утверждения на роль Заворотнюк в сериале она копировала поведение певицы, благодаря чему ее персонаж стал настолько популярным.