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В МВД разъяснили основания для штрафа при нарушении самоизоляции

В МВД объяснили, на каком основании штрафуют тех, кто пренебрегает режимом самоизоляции. Эту возможность обеспечивает ст. 20.6.1 КоАП РФ, которая обеспечивает функционирование режимов повышенной готовности или ЧС.

Данная статья КоАП РФ обеспечивает соблюдение определенных правил поведения гражданами при введении режимов ЧС или повышенной готовности. Дополняющие основные новые правила устанавливаются властями регионов, что наблюдается на фоне распространения коронавируса. Невыполнение требований, включая запрет на посещение общественных мест и проведение массовых мероприятий, расцениваются как нарушения и могут наказываться согласно статье. В частности, граждане, которые не придерживаются режима самоизоляции, могут получить предупреждение или штраф в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей. За повторное нарушение взыскание может достичь 50 тыс. рублей.

Граждане, которые имеют подтвержденный диагноз, а также те, кто контактировал с инфицированным или прибыл в Россию из-за рубежа, должны соблюдать предписанную изоляцию. За ее нарушение предусмотрен штраф, согласно ст. 6.3 КоАП, который составит от 15 тыс. до 40 тыс. рублей. Привлекаться к ответственности гражданин может также в случае бездействия, например, при отклонении от тестирования при подозрении на заболевание.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:17

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