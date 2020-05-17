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Приложение WhatsApp получило темный режим

Стало известно о том, что приложение WhatsApp получило темный режим, но это не относится к официальной веб-версии. Однако специалисты нашли возможность, как обойти этот момент.
Приложение WhatsApp получило темный режим

Пользователю необходимо открыть веб-сайт приложения и с помощью правой кнопки мыши выбрать из меню опцию «Проверить». Справа отобразиться консоль для редактирования и код страницы. Далее нужно найти строку «body class =» web » и заменить на тему «темный веб». Свои действия следует подтвердить нажатием ENTER. После закрытия или обновления вкладки WhatsApp переключится автоматически на Light Theme. Эксперты ожидают, что в ближайшем будущем разработчики все-таки добавят постоянный тумблер.

Для приложений WhatsApp и Instagram вскоре будет доступен функционал Messenger Rooms от соцсети Facebook. Это подтвердил Марк Цукерберг, гендиректор компании. Благодаря этой опции пользователи WhatsApp смогут включить в видеозвонки до 50 участников.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:57

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