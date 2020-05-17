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«Это политический блеф»: Коротченко раскритиковал заявления Трампа о «супер-пупер-ракете»

Президент Дональд Трамп сообщил, что США занялись разработкой новой «супер-пупер-ракеты». Игорь Коротченко раскритиковал подобные заявления американского лидера, назвав их «политическим блефом».

По словам военного эксперта Игоря Коротченко, новая публикация Дональда Трампа в соцсети Twitter о создании «супер-пупер-ракеты» является блефом, поскольку подобная разработка должна была занять десятилетия. Журналист считает, что американский политик таким образом пытается найти позитивный информационный повод, который отвлечет внимание публики от пандемии коронавирусной инфекции. Глава Белого дома лишь демонстрирует свою «несерьезность и недалекость», анонсируя появление боеголовки, которая будет «в 17 раз быстрее скорости звука».

Политолог обратил внимание на факт того, что Россия выступает одним из мировых центров ракетостроения, в то время как США имеют на вооружении устаревшее оборудование и множество неквалифицированных кадров. Коротченко заявил, что некоторые экземпляры американских ракет создавались более 20 лет назад. Они особенно невыгодно смотрятся на фоне отечественных комплексов «Авангард» и «Кинжал», которые вскоре дополнятся гиперзвуковым «Цирконом».

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Политика
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:46

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