Испытание авиадвигателей ПС-90 было ускорено на 31%





Двигатель ПС-90 применяется на военных воздушных транспортниках Ил-76. Ускорение выпуска силового узла имеет большое значение для авиации РФ. Оптимизация трудовых процессов дала возможность уменьшить срок испытаний двигателя на 31%. Производство на предприятии стало занимать на 27% меньше времени, а суммарный показатель выработки повысился на 14%. Помимо этого, на производственной площадке реализовали процесс подбора оптимального оснащения для исполнения профильных задач.Авиастроение РФ непрерывно развивается параллельно с формированием новых инженерных подходов к созданию двигателей и самолётов. Потребность в развитии авиации для России сохраняется на высоком уровне.