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Испытание авиадвигателей ПС-90 было ускорено на 31%

Испытание авиационных двигателей модели ПС-90 было ускорено на 31%. Работа нацелена на повышение надежности оборонной способности РФ.
Испытание авиадвигателей ПС-90 было ускорено на 31%

Двигатель ПС-90 применяется на военных воздушных транспортниках Ил-76. Ускорение выпуска силового узла имеет большое значение для авиации РФ. Оптимизация трудовых процессов дала возможность уменьшить срок испытаний двигателя на 31%. Производство на предприятии стало занимать на 27% меньше времени, а суммарный показатель выработки повысился на 14%. Помимо этого, на производственной площадке реализовали процесс подбора оптимального оснащения для исполнения профильных задач.

Авиастроение РФ непрерывно развивается параллельно с формированием новых инженерных подходов к созданию двигателей и самолётов. Потребность в развитии авиации для России сохраняется на высоком уровне.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:43

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