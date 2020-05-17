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Эксперт Минфина Татьяна Кирик рассказала о действиях при сложностях с выплатой кредита

Представляющая отечественный Минфин Татьяна Кирик рассказала, какие действие предпринимать при возникновении сложностей с выплатой кредита. Данные советы призваны помочь населению, столкнувшемуся с затруднениями при возмещении займов в условиях вспышки коронавируса.

Татьяна Кирик рекомендует в первую очередь проверить условия, по которым был выдан кредит, а также узнать детали договора страхования, если он есть. Вполне вероятно, что наблюдающаяся в мире ситуация является страховым случаем, который облегчит возвращение средств. В противном случае можно поднять вопрос о реализации реструктурирования и рефинансирования, а также возможность кредитных каникул. Эти инструменты не уменьшат долг, но позволят увеличить допустимый срок выплаты. Специалист советует не дожидаться просрочки, чтобы не получить дополнительные штрафы.

В условиях ситуации с COVID-19 кредитные каникулы предусмотрены для заемщиков по ипотечным и потребкредитам. К категории пострадавших относятся заболевшие коронавирусом, а также люди, которые испытывают временные трудности с погашением задолженности из-за возникшей ситуации.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:31

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