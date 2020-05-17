Эксперт Минфина Татьяна Кирик рассказала о действиях при сложностях с выплатой кредита





Татьяна Кирик рекомендует в первую очередь проверить условия, по которым был выдан кредит, а также узнать детали договора страхования, если он есть. Вполне вероятно, что наблюдающаяся в мире ситуация является страховым случаем, который облегчит возвращение средств. В противном случае можно поднять вопрос о реализации реструктурирования и рефинансирования, а также возможность кредитных каникул. Эти инструменты не уменьшат долг, но позволят увеличить допустимый срок выплаты. Специалист советует не дожидаться просрочки, чтобы не получить дополнительные штрафы.В условиях ситуации с COVID-19 кредитные каникулы предусмотрены для заемщиков по ипотечным и потребкредитам. К категории пострадавших относятся заболевшие коронавирусом, а также люди, которые испытывают временные трудности с погашением задолженности из-за возникшей ситуации.