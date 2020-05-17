Екатерина Стриженова раскритиковала избившего экс-жену Марата Башарова за алкоголизм





Коллеги знали о проблемах артиста со спиртным и называли пагубную привычку заболеванием, которое не позволяло Марату Башарову вести нормальный образ жизни. Более того, алкоголизм отрицательно сказывался на отношениях знаменитости с женой Елизаветой Шевырковой. В разговоре с журналистами она рассказывала, что впервые супруг начал использовать физическую силу во время беременности женщины, когда рядом находился второй ребенок. Тогда избранница артиста вылила на него стакан воды, после чего он начал ее душить.Екатерина Стриженова встала на защиту экс-жены телеведущего и выразила надежду, что он посмотрел тот выпуск «Прямого эфира» и сделал для себя определенные выводы. По мнению коллеги Башарова, у него есть последний шанс, чтобы остепениться и стать хорошим родителем, ведь алкоголизм актера принес много страданий его родным.