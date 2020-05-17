Британская модель Деми Роуз снялась в откровенной фотосессии
Деми Роуз нередко называют "Британской Кардашьян" из-за особенностей фигуры. От скуки на самоизоляции модель решила снятся в откровенной фотосессии.
Британская фотомодель Деми Роуз пожаловалась поклонникам в соцсети Instagram, что она устала от карантинных мер в Лондоне, которые не позволяют ей свободно общаться с друзьями и передвигаться по городу. Помимо собственных переживаний, блогер также поделилась в новой публикации снимками, которые вызвали восторг у подписчиков. На этот раз она предстала одетой в мини-бикини и джинсовую куртку, едва прикрывающую грудь.
Многие пользователи веб-платформы неоднозначно относятся к её откровенным фотографиям, но это не мешает модели собирать миллионы лайков за один пост. 25-летняя блогер не обладает классическими параметрами фигуры и необходимым ростом для модельного бизнеса. Все же, на данный момент на Роуз подписались более 14 млн человек, что говорит об определенном успехе её своеобразной внешности. Из-за съемок в многочисленных клипах и журналах знаменитость часто сравнивают с Ким Кардашьян и Селеной Гомес.
Британская фотомодель Деми Роуз пожаловалась поклонникам в соцсети Instagram, что она устала от карантинных мер в Лондоне, которые не позволяют ей свободно общаться с друзьями и передвигаться по городу. Помимо собственных переживаний, блогер также поделилась в новой публикации снимками, которые вызвали восторг у подписчиков. На этот раз она предстала одетой в мини-бикини и джинсовую куртку, едва прикрывающую грудь.
Многие пользователи веб-платформы неоднозначно относятся к её откровенным фотографиям, но это не мешает модели собирать миллионы лайков за один пост. 25-летняя блогер не обладает классическими параметрами фигуры и необходимым ростом для модельного бизнеса. Все же, на данный момент на Роуз подписались более 14 млн человек, что говорит об определенном успехе её своеобразной внешности. Из-за съемок в многочисленных клипах и журналах знаменитость часто сравнивают с Ким Кардашьян и Селеной Гомес.