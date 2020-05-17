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Британская модель Деми Роуз снялась в откровенной фотосессии

Деми Роуз нередко называют "Британской Кардашьян" из-за особенностей фигуры. От скуки на самоизоляции модель решила снятся в откровенной фотосессии.

Британская фотомодель Деми Роуз пожаловалась поклонникам в соцсети Instagram, что она устала от карантинных мер в Лондоне, которые не позволяют ей свободно общаться с друзьями и передвигаться по городу. Помимо собственных переживаний, блогер также поделилась в новой публикации снимками, которые вызвали восторг у подписчиков. На этот раз она предстала одетой в мини-бикини и джинсовую куртку, едва прикрывающую грудь.

Многие пользователи веб-платформы неоднозначно относятся к её откровенным фотографиям, но это не мешает модели собирать миллионы лайков за один пост. 25-летняя блогер не обладает классическими параметрами фигуры и необходимым ростом для модельного бизнеса. Все же, на данный момент на Роуз подписались более 14 млн человек, что говорит об определенном успехе её своеобразной внешности. Из-за съемок в многочисленных клипах и журналах знаменитость часто сравнивают с Ким Кардашьян и Селеной Гомес.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:28

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