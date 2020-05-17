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Компания Apple вложила в новый iPhone SE лучшие компоненты от других моделей

Компания Apple совместила в новом iPhone SE все лучшие компоненты, взятые у других своих моделей. Устройство по своему дизайну напоминает iPhone 8, но технические составляющие близки к iPhone 11.
Компания Apple вложила в новый iPhone SE лучшие компоненты от других моделей

Бюджетный смартфон SE 2020 получил дисплей диагональю 4,7 дюйма. По сравнению с флагманскими продуктами такие габариты считаются компактными. Процессор устройства по своей производительности приближается к iPhone 11. Поклонники марки Apple считают, что эффективность девайса будет намного больше, нежели у прошлых представителей линейки.

В основном мнение о повышении мощности аргументируется меньшей разрешающей способностью дисплея. При этом тестирование опровергло соответствующее предположение. Отличия в функциональности смартфонов вызваны объёмом ОЗУ. Для модели SE память на 1 Гбайт меньше, чем у iPhone 11.

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Технологии / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:26

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