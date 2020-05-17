Компания Apple вложила в новый iPhone SE лучшие компоненты от других моделей





Бюджетный смартфон SE 2020 получил дисплей диагональю 4,7 дюйма. По сравнению с флагманскими продуктами такие габариты считаются компактными. Процессор устройства по своей производительности приближается к iPhone 11. Поклонники марки Apple считают, что эффективность девайса будет намного больше, нежели у прошлых представителей линейки.В основном мнение о повышении мощности аргументируется меньшей разрешающей способностью дисплея. При этом тестирование опровергло соответствующее предположение. Отличия в функциональности смартфонов вызваны объёмом ОЗУ. Для модели SE память на 1 Гбайт меньше, чем у iPhone 11.