В Иркутске онкологи открыли новые возможности в работе с пациентами





На посту пациентов встречает дежурный врач, который проделывает колоссальную работу, изучая результаты анализов. Именно он решает, необходима ли дальнейшая консультация в Иркутском онкодиспансере. Дело в том, что есть люди, которые самостоятельно ставят себе диагноз, не имея направления от специалиста соответствующего профиля.Дежурный врач находится на посту четыре часа в полной экипировке, чтобы исключить риск передачи COVID-19. Онкодиспансер в Иркутске работал все время с момента введения карантинных мер. По словам Виктории Дворниченко, они организовали работу таким образом, чтобы не было скопления пациентов. На данный момент у них занято приблизительно 500 койко-мест, проводится до 300 операций в неделю, как и ранее. На сеансы лучевой и химиотерапии, а также дополнительные исследования онкобольные приходят в четко установленное время, а все остальные консультации – только в телефонном режиме с лечащим врачом.Пациенты, у которых диагностировали рак, уязвимы из-за слабого иммунитета. Поэтому Иркутский областной диспансер перестроит работу с районными и городскими больницами. На месте проводятся все возможные обследования и только после этого пациентов готовы принять в области, сообщает rg.