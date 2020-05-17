Пошив масок, видеопоздравления и онлайн-концерты: Как звезды зарабатывают на карантине

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Одной из первых певица Кети Топурия заявила, что ее бренд одежды начал выпускать маски. Они по-прежнему доступны в интернет-магазине. Многие подписчики солистки группы «А-студио» не одобрили данный факт, поскольку посчитали, что артистка зарабатывает на проблемах людей. Стоимость одной защитой маски составляет порядка 1,5 тысячи рублей.В продажу были запущены и тканевые маски от группы «Little Big». На всех средствах защиты присутствовал фирменный логотип коллектива. Стоимость маски составила 1 тысячу рублей за штуку. В то же время покупатели были предупреждены, что товар скорее является аксессуаром, а не продукцией медицинского назначения.Выпуск масок под собственной торговой маркой начала генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. Ее продукция оказалась намного дешевле, нежели у звездных коллег. За одно изделие нужно заплатить менее 200 рублей. Маски продаются упаковками по 5 штук в каждой. Кроме того, Канделаки в период карантина активно рекламировала свой ресторан «Тинатин» и предлагала заказывать оттуда блюда на дом со скидкой 20%.Второй необходимый товар, который стал востребованным в период пандемии коронавируса – антисептики. Их начала выпускать возлюбленная Тимати Анастасия Решетова. Стоимость одного флакона составила 500 рублей.Часть звезд на карантине, которые остались без рекламы, снизили цены на посты на 20%. Однако топовые блогеры в Instagram, напротив, начали зарабатывать еще больше, получая дополнительные заказы.Ксения Бородина, которая свой день рождения решила отметить в Куршевеле, больше месяца находилась на самоизоляции. Стоимость одного коммерческого поста ведущей «Дома-2» составила 400 тысяч рублей. В основном она рекламирует различные службы доставки и товары для дома.Блогер Регина Тодоренко рекламировала блоги, где присутствовала информация о карантине в США. Ведущая Ляйсан Утяшева рассказывала о больших скидках на наряды дорогостоящих брендов, ведь их продажи сильно упали.Первой, кто начал подрабатывать записью видеопоздравлений, стала Любовь Успенская. Она публично сообщила о новой услуге, за что была сначала раскритикована общественностью. Стоимость видеопоздравления от королевы отечественного шансона составила 30 тысяч рублей. За эти деньги клиент получает записанный ролик и видеозвонок длительностью 15 минут.Успешный опыт Успенской переняли и другие знаменитости. Стоимость поздравления от Прохора Шаляпина стоит 4 тысячи рублей, Настасьи Самбурской и Павла Деревянко – 15 тысяч рублей. Михаил Шуфутинский оценил свою услугу в 200 тысяч рублей. За 5 тысяч рублей можно заказать видеопоздравление от Кирилла Андреева, Найка Борзова, Пьера Нарцисса.Некоторые звезды стали устраивать онлайн-концерты. Например, Виктория и Антон Макарские оценили стоимость так называемого билета в 300 рублей. У знаменитостей отменился гастрольный тур по стране, поэтому заработки пропали. Петь композиции они стали в домашней обстановке с музыкантами.Онлайн-концерты устраиваются и на крупных интернет-платформах. Из-за хорошо проработанной рекламной компании они пользуются большой популярностью. О гонорарах знаменитостей точная информация отсутствует, однако, согласно слухам, Юлии Зиверт заплатили 2,5 миллиона рублей, «Чайфу» - 1,5 миллиона, «Би-2» - 5 миллионов.Во время карантина продолжили работать телевизионщики. В связи с этим, те, кто задействован в процессе съемок, не остались без заработков. Также популярной подработкой стало приглашение в студию в качестве экспертов. Вера Сотникова получила гонорар от 50 до 70 тысяч рублей за съемку. Дана Борисова готова обсуждать любые темы за 100 тысяч рублей.Перед объявлением пандемии собственное шоу на канале «Россия-1» ззапустила Елена Степаненко. Елена Летучая продала права на свой проект. После карантина на канале «Пятница» должны появиться Анастасия Волочкова и Дмитрий Шепелев. Это значит, что их заработки вырастут минимум на 1-1,5 миллиона рублей в месяц.Люди по-разному переживают непростые периоды. Некоторые из них пытаются заказать прогноз или же предсказания о том, что будет дальше, у специалистов. В этой сфере заработок нашелся для звезд проекта «Битва Экстрасенсов». За одно предсказание они берут от 20 до 50 тысяч рублей.Более успешный астролог Тамара Глоба оценивает личную онлайн-консультацию в 100 тысяч рублей. Прогноз звезды шоу «Давай поженимся!» Василисы Володиной на 5 лет вперед обойдется в 210-300 тысяч рублей.