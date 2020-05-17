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В Сети рассказали, как повысить качество работы смартфона

Существует множество программ, улучшающих производительность смартфона, но не все из них являются безопасными. В Сети рассказали, как повысить качество работы гаджета без вреда для системы.

Глава департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба сообщил, что снижение производительности смартфона возникает из-за целого ряда причин. Во-первых, на скорость работы влияет недостаток памяти из-за слишком большого количества файлов и приложений. Поэтому рекомендуется регулярно проводить очистку системы от ненужных и дублирующихся фотографий, видеороликов и программ. Во-вторых, владельцам старых телефонов следует отключить в настройках эффекты и анимации, которые замедляют работу гаджета.

Эксперт говорит, что оптимальным решением станет установка простого визуального фона, который не будет занимать много места. Принудительная перезагрузка девайса также может помочь в устранении небольших неисправностей. В более запущенных случаях можно сбросить ПО телефона до заводских настроек. Все же, перед этим нужно сделать бэкап всех данных. Что касается приложений очистки, то здесь нужно проявить крайнюю внимательность: доверять можно лишь проверенным продуктам в онлайн-магазинах.

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Технологии / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:07

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