В Сети рассказали, как повысить качество работы смартфона





Глава департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба сообщил, что снижение производительности смартфона возникает из-за целого ряда причин. Во-первых, на скорость работы влияет недостаток памяти из-за слишком большого количества файлов и приложений. Поэтому рекомендуется регулярно проводить очистку системы от ненужных и дублирующихся фотографий, видеороликов и программ. Во-вторых, владельцам старых телефонов следует отключить в настройках эффекты и анимации, которые замедляют работу гаджета.Эксперт говорит, что оптимальным решением станет установка простого визуального фона, который не будет занимать много места. Принудительная перезагрузка девайса также может помочь в устранении небольших неисправностей. В более запущенных случаях можно сбросить ПО телефона до заводских настроек. Все же, перед этим нужно сделать бэкап всех данных. Что касается приложений очистки, то здесь нужно проявить крайнюю внимательность: доверять можно лишь проверенным продуктам в онлайн-магазинах.