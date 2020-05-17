Составлен ТОП-5 видов вооружения времен холодной войны





Открывает список пистолет, замаскированный под губную помаду. Оружие было известно по прозвищу «поцелуй смерти». Официально был найден всего 1 экземпляр такого оружия, который конфисковали в 1965-м на границе с Западной Германией. Оружие имело заряд в виде патрона калибра 4,5 мм. Установка нового боеприпаса была невозможной, поэтому применение «поцелуя смерти» было редкостью.Помимо этого, редким секретным оружием был зонтик с ядом. Он использовался шпионам СССР при исполнении оперативных заданий. Активация кнопки на рукояти позволяла вывести из центрального стержня покрытый рицином клинок. Подлодка «Акула» также является секретным оружием. При длине 175 м и ширине в 23 м она несла на борту 20 баллистических ракет. Энергию для движения обеспечивали 2 ядерных реактора.Самолёт «Сухой Т-4» изготовили из титана и нержавеющей стали. Модель была ответом на создание бомбардировщика XB-70 Valkyrie в США. Завершают список аэросани. Транспортное средство создавалось ещё во времена ВОВ. Прикреплённый двигатель с пропеллером к лёгкому корпусу позволял набирать скорость в 140 км/ч на заснеженном покрытии. Наиболее известными являются аэросани модели НКЛ-26, оснащенные пулемётом. Техника использовалась в советско-финской войне.