Составлен ТОП-5 видов вооружения времен холодной войны
Составлен ТОП-5 видов секретного оружия СССР на период ведения холодной войны. Такого рода разработки строго защищались, поскольку часть из них имела весьма необычный вид.
Открывает список пистолет, замаскированный под губную помаду. Оружие было известно по прозвищу «поцелуй смерти». Официально был найден всего 1 экземпляр такого оружия, который конфисковали в 1965-м на границе с Западной Германией. Оружие имело заряд в виде патрона калибра 4,5 мм. Установка нового боеприпаса была невозможной, поэтому применение «поцелуя смерти» было редкостью.
Помимо этого, редким секретным оружием был зонтик с ядом. Он использовался шпионам СССР при исполнении оперативных заданий. Активация кнопки на рукояти позволяла вывести из центрального стержня покрытый рицином клинок. Подлодка «Акула» также является секретным оружием. При длине 175 м и ширине в 23 м она несла на борту 20 баллистических ракет. Энергию для движения обеспечивали 2 ядерных реактора.
Самолёт «Сухой Т-4» изготовили из титана и нержавеющей стали. Модель была ответом на создание бомбардировщика XB-70 Valkyrie в США. Завершают список аэросани. Транспортное средство создавалось ещё во времена ВОВ. Прикреплённый двигатель с пропеллером к лёгкому корпусу позволял набирать скорость в 140 км/ч на заснеженном покрытии. Наиболее известными являются аэросани модели НКЛ-26, оснащенные пулемётом. Техника использовалась в советско-финской войне.
Открывает список пистолет, замаскированный под губную помаду. Оружие было известно по прозвищу «поцелуй смерти». Официально был найден всего 1 экземпляр такого оружия, который конфисковали в 1965-м на границе с Западной Германией. Оружие имело заряд в виде патрона калибра 4,5 мм. Установка нового боеприпаса была невозможной, поэтому применение «поцелуя смерти» было редкостью.
Помимо этого, редким секретным оружием был зонтик с ядом. Он использовался шпионам СССР при исполнении оперативных заданий. Активация кнопки на рукояти позволяла вывести из центрального стержня покрытый рицином клинок. Подлодка «Акула» также является секретным оружием. При длине 175 м и ширине в 23 м она несла на борту 20 баллистических ракет. Энергию для движения обеспечивали 2 ядерных реактора.
Самолёт «Сухой Т-4» изготовили из титана и нержавеющей стали. Модель была ответом на создание бомбардировщика XB-70 Valkyrie в США. Завершают список аэросани. Транспортное средство создавалось ещё во времена ВОВ. Прикреплённый двигатель с пропеллером к лёгкому корпусу позволял набирать скорость в 140 км/ч на заснеженном покрытии. Наиболее известными являются аэросани модели НКЛ-26, оснащенные пулемётом. Техника использовалась в советско-финской войне.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:02