АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Громкий разговор способен спровоцировать выброс тысяч капель коронавируса в воздух на 14…
EUR 79.13 USD 73.21
Курс валют на 16.05.2020

Ученые: Громкий разговор способен спровоцировать выброс тысяч капель коронавируса в воздух на 14 минут

Американские ученые выяснили, что громкий разговор может спровоцировать выброс тысяч капель коронавируса в воздух на 14 минут. К такому выводу в результате исследования пришли сотрудники Национального института диабета и болезней органов пищеварения и почек в Мэриленде.

По словам ученых, микрокапли с коронавирусом остаются в воздухе гораздо дольше, чем считалось до недавнего времени. В рамках эксперимента использовались лазерные лучи, которые показали процесс распространения вируса во время громкого разговора. Участник эксперимента на протяжении 25 секунд в замкнутом пространстве повторял фразу "оставайся здоровым”. Место проведения съемок снимали на камеру еще 80 минут, чтобы проанализировать, сколько частиц осталось в воздухе. По итогам изучения изображений выяснилось, что громкий разговор может спровоцировать выброс тысяч капель зараженной жидкости в секунду, которые остаются в воздухе в течение 14 минут. Это исследование подтвердило предположение о том, что коронавирус может передаваться при обычном разговоре, а не только во время кашля и чихания. Риск заражения вирусом по воздуху повышается, если разговор происходит в ограниченном пространстве.

Ученые рекомендуют носить медицинские маски во время передвижения на общественном транспорте и в закрытых помещениях, таких как магазины, чтобы замедлить распространение COVID-19.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:56

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперт Минфина Татьяна Кирик рассказала о действиях при сложностях с выплатой…
Британская модель Деми Роуз снялась в откровенной…
Компания Apple вложила в новый iPhone SE лучшие компоненты от других…
В Иркутске онкологи открыли новые возможности в работе с…
В Сети рассказали, как повысить качество работы…
Составлен ТОП-5 видов вооружения времен холодной…
Леонид Агутин вместе с Анжеликой Варум и своим отцом устроил «незапланированный…
Ученые: Громкий разговор способен спровоцировать выброс тысяч капель коронавируса в воздух на 14…
Биолог Светлана Рославцева раскрыла опасность комнатных…
«Живу так же, как все»: Дмитрий Нагиев рассказал о жизни в…
В РФ создали материал для маскировки военной техники под…
Наташа Королева рассказала, как Алла Пугачева ревновала к ней Игоря…
Во Франции обнаружена древняя гробница…
Стали известны характеристики Android-смартфона Microsoft Surface…
Жители Италии в русскоязычном шоу угадали, чем славится…
Разработан УАЗ «Профи» для перевозки…
У избирательного офиса Ангелы Меркель в Штральзунде неизвестные установили…
Названы 3 важных вещи, которые должен знать владелец турбированного…
В Бразилии очевидцы запечатлели на камеру падение НЛО недалеко от…
Специалисты назвали шесть главных традиций, вошедших в список негласных правил…
Плющенко отправил Яну Рудковскую жить на улицу вместе с чемоданами ради нового…
Эксперты составили список полезных кодов для…
Ирина Безрукова заговорила о целлюлите и похвасталась…
Россиян предупредили о росте стоимости авиабилетов из-за социальной…
«Детей хочется планировать»: Щеглова и Русанов не спешат становиться…
Врач Марьяна Лысенко перечислила главные изменения в симптоматике…
Некоторые звезды не смогли избавиться от целлюлита, приложив максимум…
«Роднина -дура законченная»: Тарасова продолжает обмениваться «любезностями» с…
Просмотреть все новости