Ученые: Громкий разговор способен спровоцировать выброс тысяч капель коронавируса в воздух на 14 минут
Американские ученые выяснили, что громкий разговор может спровоцировать выброс тысяч капель коронавируса в воздух на 14 минут. К такому выводу в результате исследования пришли сотрудники Национального института диабета и болезней органов пищеварения и почек в Мэриленде.
По словам ученых, микрокапли с коронавирусом остаются в воздухе гораздо дольше, чем считалось до недавнего времени. В рамках эксперимента использовались лазерные лучи, которые показали процесс распространения вируса во время громкого разговора. Участник эксперимента на протяжении 25 секунд в замкнутом пространстве повторял фразу "оставайся здоровым”. Место проведения съемок снимали на камеру еще 80 минут, чтобы проанализировать, сколько частиц осталось в воздухе. По итогам изучения изображений выяснилось, что громкий разговор может спровоцировать выброс тысяч капель зараженной жидкости в секунду, которые остаются в воздухе в течение 14 минут. Это исследование подтвердило предположение о том, что коронавирус может передаваться при обычном разговоре, а не только во время кашля и чихания. Риск заражения вирусом по воздуху повышается, если разговор происходит в ограниченном пространстве.
Ученые рекомендуют носить медицинские маски во время передвижения на общественном транспорте и в закрытых помещениях, таких как магазины, чтобы замедлить распространение COVID-19.
По словам ученых, микрокапли с коронавирусом остаются в воздухе гораздо дольше, чем считалось до недавнего времени. В рамках эксперимента использовались лазерные лучи, которые показали процесс распространения вируса во время громкого разговора. Участник эксперимента на протяжении 25 секунд в замкнутом пространстве повторял фразу "оставайся здоровым”. Место проведения съемок снимали на камеру еще 80 минут, чтобы проанализировать, сколько частиц осталось в воздухе. По итогам изучения изображений выяснилось, что громкий разговор может спровоцировать выброс тысяч капель зараженной жидкости в секунду, которые остаются в воздухе в течение 14 минут. Это исследование подтвердило предположение о том, что коронавирус может передаваться при обычном разговоре, а не только во время кашля и чихания. Риск заражения вирусом по воздуху повышается, если разговор происходит в ограниченном пространстве.
Ученые рекомендуют носить медицинские маски во время передвижения на общественном транспорте и в закрытых помещениях, таких как магазины, чтобы замедлить распространение COVID-19.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:56