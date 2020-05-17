Ученые: Громкий разговор способен спровоцировать выброс тысяч капель коронавируса в воздух на 14 минут





По словам ученых, микрокапли с коронавирусом остаются в воздухе гораздо дольше, чем считалось до недавнего времени. В рамках эксперимента использовались лазерные лучи, которые показали процесс распространения вируса во время громкого разговора. Участник эксперимента на протяжении 25 секунд в замкнутом пространстве повторял фразу "оставайся здоровым”. Место проведения съемок снимали на камеру еще 80 минут, чтобы проанализировать, сколько частиц осталось в воздухе. По итогам изучения изображений выяснилось, что громкий разговор может спровоцировать выброс тысяч капель зараженной жидкости в секунду, которые остаются в воздухе в течение 14 минут. Это исследование подтвердило предположение о том, что коронавирус может передаваться при обычном разговоре, а не только во время кашля и чихания. Риск заражения вирусом по воздуху повышается, если разговор происходит в ограниченном пространстве.Ученые рекомендуют носить медицинские маски во время передвижения на общественном транспорте и в закрытых помещениях, таких как магазины, чтобы замедлить распространение COVID-19.