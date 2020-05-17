АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Громкий разговор способен спровоцировать выброс тысяч капель коронавируса в воздух на 14…
EUR 79.13 USD 73.21
Курс валют на 16.05.2020

Леонид Агутин вместе с Анжеликой Варум и своим отцом устроил «незапланированный выходной»

Леонид Агутин и Анжелика Варум устроили «незапланированный выходной» в загородном доме. Компанию паре составил отец музыканта Николай Петрович.
Леонид Агутин вместе с Анжеликой Варум и своим отцом устроил «незапланированный выходной»

Композитор решил провести время на природе, не нарушая при этом режима самоизоляции. Леонид Агутин разместил в Instagram трогательную семейную публикацию, сопроводив ее парой фраз и фрагментов приготовления плова. По словам знаменитости, он организовал себе «незапланированный выходной», только не может понять, от чего отдыхает. Как отметил муж Анжелики Варум, он был бы не против наконец-то вернуться к работе. Подписчики певца оценили молодой вид его супруги и отметили, что она совсем не изменилась за последние годы. Другие поклонники высказали свое восхищение отцу аранжировщика и признались артистам в любви.

Тем не менее, Варум не согласна с мнением интернет-пользователей по поводу ее внешнего вида и молодости. Не так давно звезда эстрады рассказала, что самоизоляция плохо повлияла на ее фигуру, поскольку певице часто хочется есть. По словам исполнительницы, пижама помогает ей скрыть «карантинный животик».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперт Минфина Татьяна Кирик рассказала о действиях при сложностях с выплатой…
Британская модель Деми Роуз снялась в откровенной…
Компания Apple вложила в новый iPhone SE лучшие компоненты от других…
В Иркутске онкологи открыли новые возможности в работе с…
В Сети рассказали, как повысить качество работы…
Составлен ТОП-5 видов вооружения времен холодной…
Леонид Агутин вместе с Анжеликой Варум и своим отцом устроил «незапланированный…
Ученые: Громкий разговор способен спровоцировать выброс тысяч капель коронавируса в воздух на 14…
Биолог Светлана Рославцева раскрыла опасность комнатных…
«Живу так же, как все»: Дмитрий Нагиев рассказал о жизни в…
В РФ создали материал для маскировки военной техники под…
Наташа Королева рассказала, как Алла Пугачева ревновала к ней Игоря…
Во Франции обнаружена древняя гробница…
Стали известны характеристики Android-смартфона Microsoft Surface…
Жители Италии в русскоязычном шоу угадали, чем славится…
Разработан УАЗ «Профи» для перевозки…
У избирательного офиса Ангелы Меркель в Штральзунде неизвестные установили…
Названы 3 важных вещи, которые должен знать владелец турбированного…
В Бразилии очевидцы запечатлели на камеру падение НЛО недалеко от…
Специалисты назвали шесть главных традиций, вошедших в список негласных правил…
Плющенко отправил Яну Рудковскую жить на улицу вместе с чемоданами ради нового…
Эксперты составили список полезных кодов для…
Ирина Безрукова заговорила о целлюлите и похвасталась…
Россиян предупредили о росте стоимости авиабилетов из-за социальной…
«Детей хочется планировать»: Щеглова и Русанов не спешат становиться…
Врач Марьяна Лысенко перечислила главные изменения в симптоматике…
Некоторые звезды не смогли избавиться от целлюлита, приложив максимум…
«Роднина -дура законченная»: Тарасова продолжает обмениваться «любезностями» с…
Просмотреть все новости