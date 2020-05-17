Леонид Агутин вместе с Анжеликой Варум и своим отцом устроил «незапланированный выходной»
Леонид Агутин и Анжелика Варум устроили «незапланированный выходной» в загородном доме. Компанию паре составил отец музыканта Николай Петрович.
Композитор решил провести время на природе, не нарушая при этом режима самоизоляции. Леонид Агутин разместил в Instagram трогательную семейную публикацию, сопроводив ее парой фраз и фрагментов приготовления плова. По словам знаменитости, он организовал себе «незапланированный выходной», только не может понять, от чего отдыхает. Как отметил муж Анжелики Варум, он был бы не против наконец-то вернуться к работе. Подписчики певца оценили молодой вид его супруги и отметили, что она совсем не изменилась за последние годы. Другие поклонники высказали свое восхищение отцу аранжировщика и признались артистам в любви.
Тем не менее, Варум не согласна с мнением интернет-пользователей по поводу ее внешнего вида и молодости. Не так давно звезда эстрады рассказала, что самоизоляция плохо повлияла на ее фигуру, поскольку певице часто хочется есть. По словам исполнительницы, пижама помогает ей скрыть «карантинный животик».
Композитор решил провести время на природе, не нарушая при этом режима самоизоляции. Леонид Агутин разместил в Instagram трогательную семейную публикацию, сопроводив ее парой фраз и фрагментов приготовления плова. По словам знаменитости, он организовал себе «незапланированный выходной», только не может понять, от чего отдыхает. Как отметил муж Анжелики Варум, он был бы не против наконец-то вернуться к работе. Подписчики певца оценили молодой вид его супруги и отметили, что она совсем не изменилась за последние годы. Другие поклонники высказали свое восхищение отцу аранжировщика и признались артистам в любви.
Тем не менее, Варум не согласна с мнением интернет-пользователей по поводу ее внешнего вида и молодости. Не так давно звезда эстрады рассказала, что самоизоляция плохо повлияла на ее фигуру, поскольку певице часто хочется есть. По словам исполнительницы, пижама помогает ей скрыть «карантинный животик».