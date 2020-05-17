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Биолог Светлана Рославцева раскрыла опасность комнатных мух

Биолог Светлана Рославцева, представляющая Роспотребнадзор, назвала опасность комнатных мух. Эксперт напомнила, что они являются переносчиками возбудителей крайне опасных заболеваний.

Комнатная муха чаще всего взаимодействует с человеком, поэтому на ее лапах, в хоботке, слюне и кишечнике сохраняется масса болезнетворных микроорганизмов. Эти насекомые являются переносчиками кишечных инфекций и даже холеры, а также сальмонеллеза и вирусов, в том числе COVID-19. Мухи могут спровоцировать вирусные заболевания глаз, а также заразить человека личинками гельминтов.

Чтобы защититься от мух, следует придерживаться гигиены и санитарии. Прежде всего обработки требуют мусорные баки и помойки, поскольку мухи осуществляют размножение в гниющих отходах. Со взрослыми особями бороться сложнее, поскольку они приобретают устойчивость к некоторому числу инсектицидов. Поэтому следует использовать метод приманок, но препараты в аэрозольной упаковке тоже показывают свою эффективность, сообщает radiosputnik.ria.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:40

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