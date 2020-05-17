Биолог Светлана Рославцева раскрыла опасность комнатных мух





Комнатная муха чаще всего взаимодействует с человеком, поэтому на ее лапах, в хоботке, слюне и кишечнике сохраняется масса болезнетворных микроорганизмов. Эти насекомые являются переносчиками кишечных инфекций и даже холеры, а также сальмонеллеза и вирусов, в том числе COVID-19. Мухи могут спровоцировать вирусные заболевания глаз, а также заразить человека личинками гельминтов.Чтобы защититься от мух, следует придерживаться гигиены и санитарии. Прежде всего обработки требуют мусорные баки и помойки, поскольку мухи осуществляют размножение в гниющих отходах. Со взрослыми особями бороться сложнее, поскольку они приобретают устойчивость к некоторому числу инсектицидов. Поэтому следует использовать метод приманок, но препараты в аэрозольной упаковке тоже показывают свою эффективность, сообщает radiosputnik.ria.