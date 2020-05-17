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«Живу так же, как все»: Дмитрий Нагиев рассказал о жизни в самоизоляции

Дмитрий Нагиев в одном из интервью рассказал, как проводит время в режиме самоизоляции. По словам актера, особо в его жизни ничего не изменилось, да и работы по-прежнему хватает.
«Живу так же, как все»: Дмитрий Нагиев рассказал о жизни в самоизоляции

На карантине телеведущий вспомнил о давно забытых моментах вроде чаепития и сидения перед телевизором, поскольку раньше у него был весьма загруженный график. Как отметил Дмитрий Нагиев, в период социального дистанцирования он «живет так же, как все»: находится дома и выходит на улицу только для прогулки. Тем не менее, артист продолжает работать над новым интернет-проектом. Вдаваться в подробности он не стал, однако поделился, что из этого может получиться что-то «забавное». Также шоумен прокомментировал ситуацию по поводу пандемии коронавируса, согласившись с тем, что принятые властями меры для безопасности россиян пойдут им на пользу.

По мнению знаменитости, после завершения самоизоляции в человеческих отношениях вряд ли что-то изменится. Люди должны уйти, чтобы пришли другие, которые будут строить иную жизнь. В то же время актер надеется, что произойдут положительные изменения, но они могут оказаться кратковременными.

Главным минусом актерской профессии звезда ТВ считает «ждать и быть зависимым. Артист не хочет врать людям и становиться продюсером, однако желает дальше продолжать сниматься в кино и других проектах.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 07:34

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