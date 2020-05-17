В РФ создали материал для маскировки военной техники под сугробы





Он будет полезен в зимний сезон на материке и в условиях арктического холода. Общий показатель уменьшения дальности выявления техники потенциальным противником становится меньше в 3-4 раза. По данным пресс-центра компании, ответственная за работу компания ЦКБ РМ уже готова к началу массового выпуска инновационного материала. В качестве базы используются нити, имеющие микропровод ферромагнитного состава. Тестовая партия маскировки уже создана.Удалённость обнаружения военной техники радиолокаторами, включая модули тактической и ударной авиации, становится меньше в 4 раза. Маскирующий материал достаточно долговечен и устойчив к влиянию низких температур. Помимо этого, он отличается коэффициентом отражения в 0,5%, гарантируя поглощение всего остального излучения радара. Таким образом формируется эффект отсутствия препятствия на пути волны, а замаскированный объект за счет малого показателя отражения воспринимается как обычный сугроб.