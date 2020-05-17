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Наташа Королева рассказала, как Алла Пугачева ревновала к ней Игоря Николаева

Наташа Королева рассказала, какое впечатление произвела на Аллу Пугачеву после первой встречи и ее ревности из-за Игоря Николаева. О личной жизни певица поговорила в эфире телеканала “Россия 1”.

По словам Королевой, у ее бывшего мужа и Аллы Пугачевой сложились особые отношения, поэтому Примадонна сразу после знакомства негативно отнеслась к новой избраннице своего друга. Артистка называла его “сыночком”, поэтому ее защиту Королева назвала “материнской”, отметив, что со временем все разрешилась. В момент расставания с Игорем Николаевым она услышала нужные слова именно от Пугачевой, отметив, что их ей не хватало в то время.

Развод с Игорем Николаевым прошел в дружеской атмосфере, а после этого Наташе Королевой достался общий дом в Подмосковье. Бывший муж также не стал запрещать ей петь его песни.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:20

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