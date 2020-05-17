Наташа Королева рассказала, как Алла Пугачева ревновала к ней Игоря Николаева





По словам Королевой, у ее бывшего мужа и Аллы Пугачевой сложились особые отношения, поэтому Примадонна сразу после знакомства негативно отнеслась к новой избраннице своего друга. Артистка называла его “сыночком”, поэтому ее защиту Королева назвала “материнской”, отметив, что со временем все разрешилась. В момент расставания с Игорем Николаевым она услышала нужные слова именно от Пугачевой, отметив, что их ей не хватало в то время.Развод с Игорем Николаевым прошел в дружеской атмосфере, а после этого Наташе Королевой достался общий дом в Подмосковье. Бывший муж также не стал запрещать ей петь его песни.