«Роднина -дура законченная»: Тарасова продолжает обмениваться «любезностями» с коллегой
Тренеры по фигурному катанию Роднина и Тарасова на фоне старых обид продолжают выступать с критикой в адрес друг друга. Недавно Ирина Константиновна нелестно высказалась о «мозгах» коллеги, а теперь Татьяна Анатольевна назвала оппонентку «дурой».
Спор между Родниной и Тарасовой обострился из-за ситуации с фигуристкой Еленой Черкасской, скончавшейся от рака. Ирина Константиновна, отмечает ее коллега, поступила неправильно и аморально, отправив на соревнования в Австралию спортсменку, зная, что та страдает онкологией. Роднина в ответ на это заявила, что-то у Тарасовой «слетело с мозгами», и посоветовала «удариться в историю»: якобы эти события имели место в 1981 г, а Черкасская умерла в начале 2001 г.
Тарасова тогда отправилась в Австралию со своим подопечным Алексеем Ягудиным, а больная раком спортсменка сопровождала призера чемпионата США по поручению Родниной. «Так что она - дура законченная!» - цитирует «СтарХит» фигуристку. Противостояние двух спортивных наставников длится долгое время. Ирина Константиновна до сих пор жалуется на сложный характер Татьяны Анатольевны. Тарасова же отмечает, что именно она сделала великой Роднину.
Спор между Родниной и Тарасовой обострился из-за ситуации с фигуристкой Еленой Черкасской, скончавшейся от рака. Ирина Константиновна, отмечает ее коллега, поступила неправильно и аморально, отправив на соревнования в Австралию спортсменку, зная, что та страдает онкологией. Роднина в ответ на это заявила, что-то у Тарасовой «слетело с мозгами», и посоветовала «удариться в историю»: якобы эти события имели место в 1981 г, а Черкасская умерла в начале 2001 г.
Тарасова тогда отправилась в Австралию со своим подопечным Алексеем Ягудиным, а больная раком спортсменка сопровождала призера чемпионата США по поручению Родниной. «Так что она - дура законченная!» - цитирует «СтарХит» фигуристку. Противостояние двух спортивных наставников длится долгое время. Ирина Константиновна до сих пор жалуется на сложный характер Татьяны Анатольевны. Тарасова же отмечает, что именно она сделала великой Роднину.
Спорт
Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:20