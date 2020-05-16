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Плющенко отправил Яну Рудковскую жить на улицу вместе с чемоданами ради нового челленджа

Евгений Плющенко отправил Яну Рудковскую жить на улицу, выставив за дверь ее чемоданы. Ради очередного челленджа фигурист удовлетворил желание многих недоброжелателей.
Плющенко отправил Яну Рудковскую жить на улицу вместе с чемоданами ради нового челленджа

После серии семейных роликов с участием супруга и сына Александра Андрей Аршавин заявил, что телеведущая будто заставляет своих родных двигаться под музыку ради пиара для ее Instagram-аккаунта. Позже с футболистом согласились обычные россияне, которые отметили, что скоро у Евгения Плющенко закончится терпение и он выгонит жену на улицу. Вскоре у интернет-пользователей сложилось впечатление, будто он выполнил их желание. Спортсмен разместил в блоге сюжет, на котором Яна Рудковская запечатлена перед входной дверью со своими чемоданами.

Из одежды на продюсере была только пижама, при этом она пыталась оправдаться перед избранником. Внезапно он не выдержал и отправил звезду из дома, вручив ей собаку Фифу. Затем фигурист выбросил сумки знаменитости за порог, выполняя свои действия под композицию Юрия Антонова «Мечты сбываются».

Юмор пары в рамках челленджа оценили многие поклонники. В комментариях юзеры стали шутить, что Плющенко исполнил мечту многих женщин. Другие фолловеры назвали супругов «крутыми».

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 21:00

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