Плющенко отправил Яну Рудковскую жить на улицу вместе с чемоданами ради нового челленджа

После серии семейных роликов с участием супруга и сына Александра Андрей Аршавин заявил, что телеведущая будто заставляет своих родных двигаться под музыку ради пиара для ее Instagram-аккаунта. Позже с футболистом согласились обычные россияне, которые отметили, что скоро у Евгения Плющенко закончится терпение и он выгонит жену на улицу. Вскоре у интернет-пользователей сложилось впечатление, будто он выполнил их желание. Спортсмен разместил в блоге сюжет, на котором Яна Рудковская запечатлена перед входной дверью со своими чемоданами.Из одежды на продюсере была только пижама, при этом она пыталась оправдаться перед избранником. Внезапно он не выдержал и отправил звезду из дома, вручив ей собаку Фифу. Затем фигурист выбросил сумки знаменитости за порог, выполняя свои действия под композицию Юрия Антонова «Мечты сбываются».Юмор пары в рамках челленджа оценили многие поклонники. В комментариях юзеры стали шутить, что Плющенко исполнил мечту многих женщин. Другие фолловеры назвали супругов «крутыми».