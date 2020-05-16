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Специалисты назвали шесть главных традиций, вошедших в список негласных правил ЗОЖ

Специалисты определили шесть главных традиций, которые вошли в список негласных правил ЗОЖ. Большинство из полезных для здоровья привычек были придуманы давно.

Благодаря грязи Мертвого моря люди узнали, что она богата натрием, бромидами, магнием и другими микроэлементами, которые улучшают состояние кожи. Тайцы считают массаж лучшим методом для избавления от стресса, а стимуляция определенных точек на теле помогала оздоровить внутренние органы. Эту практику причисляли к медитации, а также считали, что данный способ является лучшим для улучшения здоровья. В Дании существует традиция общаться в чайных, куда могут прийти ради уютной атмосферы незнакомцы и целые семьи. При этом здесь пьют не только чай, но и кофе, смузи или какао. Популярностью в Бразилии пользуется овсянка, но только как эффективное средство от ожогов. Жители страны запаривают эту крупу прямо в ванной, чтобы восстановить здоровье кожи.

В Китае существует масса традиций оздоровления, в том числе и с помощью специй. Однако самой известной пряностью является астрагал хуанчи или “трава бессмертия”, которая благоприятно влияет на работу легких, печени и почек, а также снижает давление. Русская баня или сауна снимает стресс, улучшает настроение и способствует выводу токсинов из организма.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 22:00

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