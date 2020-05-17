АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Громкий разговор способен спровоцировать выброс тысяч капель коронавируса в воздух на 14…
EUR 79.13 USD 73.21
Курс валют на 16.05.2020

Во Франции обнаружена древняя гробница “княжны”

Специалисты INRAP выявили гробницу “княжны” при проведении раскопок в городе Сен-Вульбас во Франции. Результаты проведенных археологических работ опубликованы на сайте ведомства.
Во Франции обнаружена древняя гробница “княжны”

Площадь раскопок достигала порядка 1 га, а сам погребальный комплекс располагается на правом берегу реки Рона. На протяжении нескольких веков это место регулярно использовали для похорон. Археологи обнаружили здесь курган правильной круглой формы, который относят к первой половине VIII столетия до н.э. Предполагается, что он использовался для захоронения останков кремированных тел, но наиболее пристальное внимание привлекла гробница, расположенная рядом.

Она датируется концом V века до н.э. и имеет прямоугольную форму. В ней нашли останки женщины, которую посчитали представительницей высшего сословия. Дело в том, что тело похоронили в дубовом саркофаге, от которого сохранился лишь отпечаток, а в самой гробнице находилось множество ритуальных предметов, в том числе и керамическая посуда. На руке женщины имелся ценный браслет, а на бедрах располагался пояс шириной около 6 см, изготовленный из кожи, медных вставок и стеклянных бусин.

Ученые намерены установить возраст покойной и ее происхождение в следующих исследованиях.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:05

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперт Минфина Татьяна Кирик рассказала о действиях при сложностях с выплатой…
Британская модель Деми Роуз снялась в откровенной…
Компания Apple вложила в новый iPhone SE лучшие компоненты от других…
В Иркутске онкологи открыли новые возможности в работе с…
В Сети рассказали, как повысить качество работы…
Составлен ТОП-5 видов вооружения времен холодной…
Леонид Агутин вместе с Анжеликой Варум и своим отцом устроил «незапланированный…
Ученые: Громкий разговор способен спровоцировать выброс тысяч капель коронавируса в воздух на 14…
Биолог Светлана Рославцева раскрыла опасность комнатных…
«Живу так же, как все»: Дмитрий Нагиев рассказал о жизни в…
В РФ создали материал для маскировки военной техники под…
Наташа Королева рассказала, как Алла Пугачева ревновала к ней Игоря…
Во Франции обнаружена древняя гробница…
Стали известны характеристики Android-смартфона Microsoft Surface…
Жители Италии в русскоязычном шоу угадали, чем славится…
Разработан УАЗ «Профи» для перевозки…
У избирательного офиса Ангелы Меркель в Штральзунде неизвестные установили…
Названы 3 важных вещи, которые должен знать владелец турбированного…
В Бразилии очевидцы запечатлели на камеру падение НЛО недалеко от…
Специалисты назвали шесть главных традиций, вошедших в список негласных правил…
Плющенко отправил Яну Рудковскую жить на улицу вместе с чемоданами ради нового…
Эксперты составили список полезных кодов для…
Ирина Безрукова заговорила о целлюлите и похвасталась…
Россиян предупредили о росте стоимости авиабилетов из-за социальной…
«Детей хочется планировать»: Щеглова и Русанов не спешат становиться…
Врач Марьяна Лысенко перечислила главные изменения в симптоматике…
Некоторые звезды не смогли избавиться от целлюлита, приложив максимум…
«Роднина -дура законченная»: Тарасова продолжает обмениваться «любезностями» с…
Просмотреть все новости