Во Франции обнаружена древняя гробница “княжны”





Площадь раскопок достигала порядка 1 га, а сам погребальный комплекс располагается на правом берегу реки Рона. На протяжении нескольких веков это место регулярно использовали для похорон. Археологи обнаружили здесь курган правильной круглой формы, который относят к первой половине VIII столетия до н.э. Предполагается, что он использовался для захоронения останков кремированных тел, но наиболее пристальное внимание привлекла гробница, расположенная рядом.Она датируется концом V века до н.э. и имеет прямоугольную форму. В ней нашли останки женщины, которую посчитали представительницей высшего сословия. Дело в том, что тело похоронили в дубовом саркофаге, от которого сохранился лишь отпечаток, а в самой гробнице находилось множество ритуальных предметов, в том числе и керамическая посуда. На руке женщины имелся ценный браслет, а на бедрах располагался пояс шириной около 6 см, изготовленный из кожи, медных вставок и стеклянных бусин.Ученые намерены установить возраст покойной и ее происхождение в следующих исследованиях.