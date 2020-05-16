В Бразилии очевидцы запечатлели на камеру падение НЛО недалеко от Рио-де-Жанейро
В интернете появились сообщения о замеченном в Бразилии НЛО. Сообщается что неопознанный объект потерпел крушение поблизости от Рио-де-Жанейро.
Тысячи местных жителей начали отправлять видеозапись событий. Указывается, что внеземной объект якобы потерпел крушение рядом с лесным озером. На кадрах можно заметить огни разного цвета, которые передвигаются по небу. На одном из роликов они размещены в форме треугольника.
Часть интернет-пользователей опубликовали кадры, показывающие плавающий красный шар и мерцающие на горизонте огни. В Twitter один из очевидцев указал, что некий объект упал в озеро. При этом сходства со спутником не обнаружено. Местные жители особо отметили интерес к произошедшему со стороны военных. Последние оцепили территорию водоёма и начали изымать у них смартфоны, на которых показан НЛО. Ажиотаж вокруг темы значительно усилился после выявления на Google-картах некоего внеземного объекта необычной формы белого цвета. Ученые уверяют, что на фото со спутника попал обычный отблеск от здания.
Тысячи местных жителей начали отправлять видеозапись событий. Указывается, что внеземной объект якобы потерпел крушение рядом с лесным озером. На кадрах можно заметить огни разного цвета, которые передвигаются по небу. На одном из роликов они размещены в форме треугольника.
Часть интернет-пользователей опубликовали кадры, показывающие плавающий красный шар и мерцающие на горизонте огни. В Twitter один из очевидцев указал, что некий объект упал в озеро. При этом сходства со спутником не обнаружено. Местные жители особо отметили интерес к произошедшему со стороны военных. Последние оцепили территорию водоёма и начали изымать у них смартфоны, на которых показан НЛО. Ажиотаж вокруг темы значительно усилился после выявления на Google-картах некоего внеземного объекта необычной формы белого цвета. Ученые уверяют, что на фото со спутника попал обычный отблеск от здания.
В мире
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 23:00