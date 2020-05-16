В Бразилии очевидцы запечатлели на камеру падение НЛО недалеко от Рио-де-Жанейро





Тысячи местных жителей начали отправлять видеозапись событий. Указывается, что внеземной объект якобы потерпел крушение рядом с лесным озером. На кадрах можно заметить огни разного цвета, которые передвигаются по небу. На одном из роликов они размещены в форме треугольника.Часть интернет-пользователей опубликовали кадры, показывающие плавающий красный шар и мерцающие на горизонте огни. В Twitter один из очевидцев указал, что некий объект упал в озеро. При этом сходства со спутником не обнаружено. Местные жители особо отметили интерес к произошедшему со стороны военных. Последние оцепили территорию водоёма и начали изымать у них смартфоны, на которых показан НЛО. Ажиотаж вокруг темы значительно усилился после выявления на Google-картах некоего внеземного объекта необычной формы белого цвета. Ученые уверяют, что на фото со спутника попал обычный отблеск от здания.