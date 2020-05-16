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Россиян предупредили о росте стоимости авиабилетов из-за социальной дистанции

Россиян предупредили о повышении стоимости авиабилетов по причине необходимости соблюдения мер социальной дистанции. Борьба с коронавирусной инфекцией предусматривает более свободную рассадку в салонах самолётов, что закономерно отразится на предоставлении услуги.
Россиян предупредили о росте стоимости авиабилетов из-за социальной дистанции

Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что для сохранения рентабельности перевозок необходимо заполнение мест на уровне 72%-75%. Соответственно, в правительстве рассматривают вариант ввода социальной дистанции для воздушного транспорта как крайнее средство. Сценарий с возможностью рассадки пассажиров по принципам рекомендованного дистанцирования описывается в документах Росавиации. Предполагается, что во время начального этапа снятия запрета на перелёты пассажиры будут ограничены в возможности самостоятельно передвигаться по салону. Помимо этого может быть введён запрет на вход в самолёт в верхней одежде. Последняя будет складываться в спецпакет.

«При рассаживании людей по нормам социального дистанцирования стоимость билета на самолёт станет приближаться к отметке в 70 тысяч рублей. И это минимальные показатели», — сообщают эксперты.


Министр транспорта Дитрих добавил, что в соответствии с нормами Роспотребнадзора необходимо обязать пассажиров пользоваться перчатками и масками. Это понизит риск заражения коронавирусом до минимального порога. В Минтрансе выразили надежду на возобновление внутренних рейсов авиатранспорта в начале лета текущего года. Для международных поездок придётся ждать июля. По уверению министра, правительство желает предоставить россиянам возможность посетить морские курорты в тёплый сезон.

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Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:42

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