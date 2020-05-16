«Детей хочется планировать»: Щеглова и Русанов не спешат становиться родителями





Русанов женился на Щегловой три месяца назад и пара продолжает наслаждаться друг другом уже в законном браке. Молодые супруги пока не задумываются о пополнении в семье, хотя многие их коллеги по реалити-шоу давно намекают о необходимости перейти на следующую ступень отношений. Щеглова объяснила, почему они с мужем не намерены спешить с детьми.«Проще простого - захотел и сделал», но до этого нужно подготовить «почву», позаботиться о достатке. Участница телестройки не желает, чтобы ее муж на трех работах трудился, стараясь обеспечить семью всем необходимым, пока она сидит в декрете., - отметила супруга Русанова и добавила, что детей лучше планировать, тогда мать сможет спокойно заботиться о ребенке и отец будет чаще его видеть.