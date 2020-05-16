Ирина Безрукова заговорила о целлюлите и похвасталась обновкой

Для нового кадра Ирина Безрукова позировала в голубом платье в цветочным принтом на фоне резной двери. Звезда запечатлена в солнцезащитных очках во время наслаждения майским теплом. В комментариях поклонники похвалили ее фигуру, а также осыпали комплиментами. Она посоветовала подписчицам не гнаться за навязанными стандартами красоты и идеалом. Актриса заметила, что многие отказываются от стильных и красивых вещей только из-за мнения общества, напомнив, что целлюлит раньше считался “милыми ямочками на теле”.Звезда не считает, что женщины должны быть абсолютно гладкими и допускает наличие целлюлита, отмечая, что подкожный жир – это нормальное явление. Ирина Безрукова советует внести некоторые корректировки в питание и делать массаж, чтобы исправить ситуацию.