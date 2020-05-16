АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.13 USD 73.21
Курс валют на 16.05.2020

Ирина Безрукова заговорила о целлюлите и похвасталась обновкой

Ирина Безрукова высказалась о целлюлите и показала в Instagram обновку. Актриса объявила сезон красивых платьев открытым.

Для нового кадра Ирина Безрукова позировала в голубом платье в цветочным принтом на фоне резной двери. Звезда запечатлена в солнцезащитных очках во время наслаждения майским теплом. В комментариях поклонники похвалили ее фигуру, а также осыпали комплиментами. Она посоветовала подписчицам не гнаться за навязанными стандартами красоты и идеалом. Актриса заметила, что многие отказываются от стильных и красивых вещей только из-за мнения общества, напомнив, что целлюлит раньше считался “милыми ямочками на теле”.

Звезда не считает, что женщины должны быть абсолютно гладкими и допускает наличие целлюлита, отмечая, что подкожный жир – это нормальное явление. Ирина Безрукова советует внести некоторые корректировки в питание и делать массаж, чтобы исправить ситуацию.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Плющенко отправил Яну Рудковскую жить на улицу вместе с чемоданами ради нового…
Эксперты составили список полезных кодов для…
Ирина Безрукова заговорила о целлюлите и похвасталась…
Россиян предупредили о росте стоимости авиабилетов из-за социальной…
«Детей хочется планировать»: Щеглова и Русанов не спешат становиться…
Врач Марьяна Лысенко перечислила главные изменения в симптоматике…
Некоторые звезды не смогли избавиться от целлюлита, приложив максимум…
«Роднина -дура законченная»: Тарасова продолжает обмениваться «любезностями» с…
"Хюррем-султан" Мерьем Узерли "примерила" лица российских…
Сервис Google Meet стал доступен для бесплатного…
«Пирожки принесла»: Королева ходит в гости к Винокуру на…
Компания УАЗ обнаружила новый способ борьбы с…
Сотрудники УАЗ вспомнили о начале разработки модели…
Старшая дочь Климовой посвятила «Песню Нины» из фильма «Мы из будущего»…
«Черемухины холода»: Приметы и поверья, связанные с…
Эпидемиолог Пестерев рассказал о правилах поведения во время путешествии на фоне…
«Все это совсем не весело»: Васильев боится выходить на работу после пережитого с Бабкиной…
Составлен ТОП-3 практичных универсалов на рынке…
Актриса Мария Горбань призналась, что все в ее семье переболели…
Медики назвали малоизвестные факты о…
Лидер The Pretty Things Фил Мэй умер в возрасте 75 лет после падения с…
Названы 5 самых «мужских»…
«Плевать им на собак»: Эдгард Запашный пожаловался на травлю…
В КЧР лечащие больных с COVID-19 врачи получат участки…
"Танцуем вместе!": Ксения Алферова решила "похулиганить" на…
В лесу под Екатеринбургом очевидцы обнаружили мистические масонские…
Иосиф Пригожин: «На самом деле, я живу около холодильника, мне все время хочется…
Эксперт назвал 10 основных правил автомобилиста для сохранения экологии…
Просмотреть все новости