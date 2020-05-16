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Сотрудники УАЗ вспомнили о начале разработки модели "Хантер"

Сотрудники компании УАЗ вспомнили о начале работы над созданием модели «Хантер». В исторической сводке, подготовленной производителем, отмечается получение заказа от Минобороны в конце 1950 г для создания альтернативы устаревшим ГАЗ-69 и 69А.
Сотрудники УАЗ вспомнили о начале разработки модели "Хантер"

Результатом работы специалистов стало создание в 1960 году двух прототипов. Одним из них был УАЗ-460, а другим - 470. Для первой модели использовалась зависимая подвеска. От авто отказались из-за недостаточно большого дорожного просвета. Вторая модель использовала в конструкции независимую торсионную подвеску. Несмотря на ту же проблему с клиренсом, авто хорошо показало себя в условиях эксплуатации на бездорожье.

В результате УАЗ-470 переоборудовали, интегрировав в него мостовую подвеску, оснащённую редукторами внешнего сцепления. Итогом стало создание транспортного средства с дорожным просветом в 40 см. Негативным последствием соответствующих корректировок было завышение центра тяжести, а это уже привело к увеличению риска опрокидывания. Конструкторы нашли решение проблемы в использовании более компактного зацепления вместо колёсных редукторов. При размещении одной шестерни внутри иной показатель дорожного просвета упал до отметки в 32 см, однако устойчивость на дорогах значительно повысилась. Заказчики из армии одобрили последний вариант авто и дали разрешение на массовое производство.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:03

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