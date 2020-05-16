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Врач Марьяна Лысенко перечислила главные изменения в симптоматике коронавируса

Занимающая пост главврача больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко назвала главные изменения в симптоматике коронавируса. В документальной ленте “Опасный вирус 5”, выпущенном на канале “Россия 1” эксперт призналась, что штамм меняет свои проявления.
Врач Марьяна Лысенко перечислила главные изменения в симптоматике коронавируса

Говоря о переменчивости COVID-19, медик указала на то, что происходит поражение эндотелия мелких сосудов, а также возникает кожная сыпь. По мнению эксперта, подобная ситуация не может не вызывать опасений. При этом найдены доказательства, что переливание плазмы крови от победивших заболевание пациентов здоровым не обеспечивает необходимого эффекта. Дело в том, что организм начинает уничтожать антитела и в конечном результате “ничего не запоминает”.

По состоянию на 16 мая, согласно данным оперативного штаба по противодействию коронавирусу, в России зафиксировано более 272 тыс. случаев заражения. При этом смертность остается на отметке в 0,94%.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:30

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