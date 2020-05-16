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Эксперты составили список полезных кодов для смартфона

Эксперты составили список полезных кодов, открывающих дополнительные функциональные возможности смартфона. Устройства под управлением Android имеют малоиспользуемые опции, о которых полезно знать в различных обстоятельствах.
Эксперты составили список полезных кодов для смартфона

При наборе комбинации *#06# пользователь увидит IMEI-код своего устройства. Речь идёт об уникальном обозначении смартфона. Он может потребоваться в случае утери девайса, определении настоящего собственника, при контроле даты изготовления и в других ситуациях. Набрав *43# можно обеспечить дозвон абонента даже в условиях, когда вы разговариваете по телефону. Для отключения опции нужно набрать #43#.

Комбинация *#5005*7672# используется для быстрой связи с оператором центра сервисного обслуживания. Длинный код *#*#4636#*#* покажет множество данных о смартфоне. Помимо статистики эксплуатации можно узнать текущее состояние аккумуляторной батареи и другие важные показатели. Набор на устройстве *#21# выводит на дисплей данные о переадресации вызовов. Код *#62# показывает целевой номер при активности соответствующей опции. Набор ##002# позволяет отключить все типы переадресации SMS-сообщений и вызовов. Стоит помнить, что при нахождении вне зоны доступа данная функция касается оператора для предоставления сообщения о невозможности связаться с абонентом.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:55

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