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Некоторые звезды не смогли избавиться от целлюлита, приложив максимум усилий

Многие звезды даже при наличии больших гонораров не обладают стройной фигурой. Некоторые из них прилагают максимум усилий, но не могут избавиться от целлюлита.
Некоторые звезды не смогли избавиться от целлюлита, приложив максимум усилий

Австрало-американская певица Игги Азалия всегда откровенно показывала свои формы, но на неотредактированных фото видно, что у нее имеются большие проблемы с «апельсиновой коркой». Модель plus-size Эшли Грэм регулярно демонстрирует поклонникам свое тело и часто не пользуется фотошопом. В некоторых сюжетах целлюлит на бедрах и ягодицах звезды отталкивает многих фанатов. Рианна достаточно длительное время не может похудеть, однако ее это не тревожит. Исполнительница продолжает появляться на публике в мини-нарядах, так как они не сковывают движения. Другая артистка Кристина Агилера также страдает от лишних килограммов, в связи с чем ее часто можно увидеть не в форме.

Дженнифер Лопес, как и Скарлет Йохансон, заслуженно считаются самыми сексуальными знаменитостями. Вот только очень часто их образы создаются за счет мейкапа и соответствующего белья. На случайных фото хорошо виден каждый недостаток фигуры. Звезда сериала «Сплетница» Блейк Лайвли, несмотря на приложенные усилия, до сих пор не может вернуть себе стройное тело после третьих родов.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:25

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