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Жители Италии в русскоязычном шоу угадали, чем славится Екатеринбург

Жителям Италии удалось угадать, на каких основаниях Екатеринбургу удалось отметиться на страницах Книги рекордов Гиннеса. Иностранцы приняли участие в русскоязычном шоу “Итальянцы by Kuzno Productions”, выпускаемом на YouTube.

В конце нового выпуска викторины о России, в которой участвуют итальянцы, у них поинтересовались, знают ли они, почему Екатеринбург считается рекордсменом. Среди вариантов ответа указывалась наиболее значительная густота населения, приготовление крупнейшего тирамису, низкие температурные показатели и самое значительное потребление майонеза. Правильной оказалась последняя версия. Один из участников рассказал, что даже был задействован в рекламе произведенного в РФ продукта.

Итальянцам также предложили угадать, какое животное украшает герб Челябинска. Многие ошиблись с ответами, выбирая оленя и медведя, поскольку в действительности на нем изображен верблюд.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 06:00

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