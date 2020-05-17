Жители Италии в русскоязычном шоу угадали, чем славится Екатеринбург
Жителям Италии удалось угадать, на каких основаниях Екатеринбургу удалось отметиться на страницах Книги рекордов Гиннеса. Иностранцы приняли участие в русскоязычном шоу “Итальянцы by Kuzno Productions”, выпускаемом на YouTube.
В конце нового выпуска викторины о России, в которой участвуют итальянцы, у них поинтересовались, знают ли они, почему Екатеринбург считается рекордсменом. Среди вариантов ответа указывалась наиболее значительная густота населения, приготовление крупнейшего тирамису, низкие температурные показатели и самое значительное потребление майонеза. Правильной оказалась последняя версия. Один из участников рассказал, что даже был задействован в рекламе произведенного в РФ продукта.
Итальянцам также предложили угадать, какое животное украшает герб Челябинска. Многие ошиблись с ответами, выбирая оленя и медведя, поскольку в действительности на нем изображен верблюд.
В конце нового выпуска викторины о России, в которой участвуют итальянцы, у них поинтересовались, знают ли они, почему Екатеринбург считается рекордсменом. Среди вариантов ответа указывалась наиболее значительная густота населения, приготовление крупнейшего тирамису, низкие температурные показатели и самое значительное потребление майонеза. Правильной оказалась последняя версия. Один из участников рассказал, что даже был задействован в рекламе произведенного в РФ продукта.
Итальянцам также предложили угадать, какое животное украшает герб Челябинска. Многие ошиблись с ответами, выбирая оленя и медведя, поскольку в действительности на нем изображен верблюд.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 06:00