Жители Италии в русскоязычном шоу угадали, чем славится Екатеринбург





В конце нового выпуска викторины о России, в которой участвуют итальянцы, у них поинтересовались, знают ли они, почему Екатеринбург считается рекордсменом. Среди вариантов ответа указывалась наиболее значительная густота населения, приготовление крупнейшего тирамису, низкие температурные показатели и самое значительное потребление майонеза. Правильной оказалась последняя версия. Один из участников рассказал, что даже был задействован в рекламе произведенного в РФ продукта.Итальянцам также предложили угадать, какое животное украшает герб Челябинска. Многие ошиблись с ответами, выбирая оленя и медведя, поскольку в действительности на нем изображен верблюд.