АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.13 USD 73.21
Курс валют на 16.05.2020

"Хюррем-султан" Мерьем Узерли "примерила" лица российских актрис

Актриса Мерьем Узерли смотрелась в образе гордой и сильной характером Хюррем-султан очень органично. Блогеры представили, как выглядела бы возлюбленная повелителя Османской империи в исполнении российских актрис, и «примерили» героине сериала лица некоторых из них.
"Хюррем-султан" Мерьем Узерли "примерила" лица российских актрис

Неплохо смотрелась в образе Хюррем-султан Светлана Ходченкова. Актриса обладает потрясающим талантом, яркой внешностью и неповторимой харизмой. Роль избранницы султана Сулеймана удалась бы и Анне Чиповской,покоряющей зрителей звонким голосом и привлекающей внимание изяществом и утонченными чертами.

Можно представить в роскошных нарядах и дорогих украшениях Екатерину Шпицу. Стройной и миловидной актрисе очень бы подошли платья, пошитые для Роксоланы, и ее диадемы. Не смог бы устоять хозяин гарема перед Хюррем в исполнении Янины Студилиной, а ярко-рыжие локоны сделали бы ее еще привлекательней. Стальной характер героини, уверены журналисты издания Colady, удалось бы передать нежной блондинке Марии Кожевниковой.

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Плющенко отправил Яну Рудковскую жить на улицу вместе с чемоданами ради нового…
Эксперты составили список полезных кодов для…
Ирина Безрукова заговорила о целлюлите и похвасталась…
Россиян предупредили о росте стоимости авиабилетов из-за социальной…
«Детей хочется планировать»: Щеглова и Русанов не спешат становиться…
Врач Марьяна Лысенко перечислила главные изменения в симптоматике…
Некоторые звезды не смогли избавиться от целлюлита, приложив максимум…
«Роднина -дура законченная»: Тарасова продолжает обмениваться «любезностями» с…
"Хюррем-султан" Мерьем Узерли "примерила" лица российских…
Сервис Google Meet стал доступен для бесплатного…
«Пирожки принесла»: Королева ходит в гости к Винокуру на…
Компания УАЗ обнаружила новый способ борьбы с…
Сотрудники УАЗ вспомнили о начале разработки модели…
Старшая дочь Климовой посвятила «Песню Нины» из фильма «Мы из будущего»…
«Черемухины холода»: Приметы и поверья, связанные с…
Эпидемиолог Пестерев рассказал о правилах поведения во время путешествии на фоне…
«Все это совсем не весело»: Васильев боится выходить на работу после пережитого с Бабкиной…
Составлен ТОП-3 практичных универсалов на рынке…
Актриса Мария Горбань призналась, что все в ее семье переболели…
Медики назвали малоизвестные факты о…
Лидер The Pretty Things Фил Мэй умер в возрасте 75 лет после падения с…
Названы 5 самых «мужских»…
«Плевать им на собак»: Эдгард Запашный пожаловался на травлю…
В КЧР лечащие больных с COVID-19 врачи получат участки…
"Танцуем вместе!": Ксения Алферова решила "похулиганить" на…
В лесу под Екатеринбургом очевидцы обнаружили мистические масонские…
Иосиф Пригожин: «На самом деле, я живу около холодильника, мне все время хочется…
Эксперт назвал 10 основных правил автомобилиста для сохранения экологии…
Просмотреть все новости