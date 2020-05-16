"Хюррем-султан" Мерьем Узерли "примерила" лица российских актрис
Актриса Мерьем Узерли смотрелась в образе гордой и сильной характером Хюррем-султан очень органично. Блогеры представили, как выглядела бы возлюбленная повелителя Османской империи в исполнении российских актрис, и «примерили» героине сериала лица некоторых из них.
Неплохо смотрелась в образе Хюррем-султан Светлана Ходченкова. Актриса обладает потрясающим талантом, яркой внешностью и неповторимой харизмой. Роль избранницы султана Сулеймана удалась бы и Анне Чиповской,покоряющей зрителей звонким голосом и привлекающей внимание изяществом и утонченными чертами.
Можно представить в роскошных нарядах и дорогих украшениях Екатерину Шпицу. Стройной и миловидной актрисе очень бы подошли платья, пошитые для Роксоланы, и ее диадемы. Не смог бы устоять хозяин гарема перед Хюррем в исполнении Янины Студилиной, а ярко-рыжие локоны сделали бы ее еще привлекательней. Стальной характер героини, уверены журналисты издания Colady, удалось бы передать нежной блондинке Марии Кожевниковой.
Неплохо смотрелась в образе Хюррем-султан Светлана Ходченкова. Актриса обладает потрясающим талантом, яркой внешностью и неповторимой харизмой. Роль избранницы султана Сулеймана удалась бы и Анне Чиповской,покоряющей зрителей звонким голосом и привлекающей внимание изяществом и утонченными чертами.
Можно представить в роскошных нарядах и дорогих украшениях Екатерину Шпицу. Стройной и миловидной актрисе очень бы подошли платья, пошитые для Роксоланы, и ее диадемы. Не смог бы устоять хозяин гарема перед Хюррем в исполнении Янины Студилиной, а ярко-рыжие локоны сделали бы ее еще привлекательней. Стальной характер героини, уверены журналисты издания Colady, удалось бы передать нежной блондинке Марии Кожевниковой.
Культура
Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:18