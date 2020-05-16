Сервис Google Meet стал доступен для бесплатного использования





Спустя 2 недели с момента появления оповещения компании Google сервис стал доступен на бесплатной основе. Накануне пользователи почты Gmail были уведомлены о возможности использования Meet. В боковом меню веб-интерфейса площадки уже присутствуют соответствующие ссылки.Google Meet представляет собой платформу, ориентированную на организацию видеоконференций. Первоначально услуга позиционировалась исключительно как бизнес-решение, однако в условиях пандемии интернет-гигант несколько скорректировал планы по ограничению доступа. Сервис Meet использует шифрование данных, что должно заинтересовать многих людей после скандальной истории вокруг аналога - Zoom. Существующий в настоящее время режим бесплатного доступа останется активным до 30 сентября. После наступления соответствующей даты интернет-гигант намерен ввести ряд ограничений. Одним из таких станет лимит на 60 минут общения для рядовых пользователей.