Стали известны характеристики Android-смартфона Microsoft Surface Duo





Для многих стало неожиданностью использование в качестве оболочки операционной системы от Google, вместо установки на девайс собственной ОС Windows. Смартфон получил название Surface Duo и выполнен в форм-факторе «раскладушки». В то же время девайс получил 2 отдельных дисплея вместо одного гибкого. Во время дебютного показа поклонники американской компании могли оценить исключительно дизайнерские решения, а технические параметры устройства стали известны только теперь.По данным веб-сайта Windows Central, новый девайс будет использовать процессор Snapdragon 855. В настоящее время имеется более актуальный продукт с номером 865 в линейке. Предположительно, отсутствие современного флагманского чипа под корпусом вызвано его продолжительным процессом разработки. Объём ОЗУ для Surface Duo составит 6 Гб, а накопитель постоянной памяти - 64 либо 256 Гб.Устройство не будет иметь поддержку NFC либо карт памяти, а смартфон укомплектуют исключительно одной камерой, использующей сенсор с разрешающей способностью на 11 Mpx. По данным источника, оно получит 2 AMOLED-дисплея, каждый из которых будет иметь диагональ в 5,6 дюйма при разрешающей способности 1,8х1,35 тысячи точек. Новинка от Microsoft имеет поддержку Surface Pen. Предусмотрена аккумуляторная батарея ёмкостью 3,46 тысячи мАч. Официальный дебют перед началом продаж, предположительно, пройдёт этим летом. Стоимость устройства пока остаётся не названной.