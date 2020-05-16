«Пирожки принесла»: Королева ходит в гости к Винокуру на самоизоляции





Из-за режима социального дистанцирования знаменитости находятся дома без возможности посещать различные мероприятия. Некоторые нашли способ, как проводить время в трудный период. Наташа Королева и ее друзья по поселку регулярно навещают друг друга, проявляя заботу и принося вкусности. Супруга Глушко решила продемонстрировать фолловерам, как она ходит в гости к Владимиру Винокуру на самоизоляции. В размещенном ролике звезда запечатлена в маске, неся в руках корзину с гостинцами. Как отметила исполнительница, обычно коллеги оставляют «вкусняшки» за воротами, после чего сосед их забирает.В сюжете также можно увидеть, как Винокур вышел за своей порцией угощения., - обратилась к телеведущему Королева. Взамен он дал ей банку соленых помидоров. Также юморист с сожалением сказал, что не может обнять и поприветствовать артистку. Она поблагодарила певца, подчеркнув, что только у него соленья могут быть столь вкусными.В комментариях под постом поклонники знаменитости порадовались ее дружбе с юмористом. Некоторым при этом тоже захотелось «помидорок».