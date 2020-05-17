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Разработан УАЗ «Профи» для перевозки газа

Инженеры компании УАЗ создали модель «Профи», которая ориентирована на транспортировку сжиженного газового топлива. Она укомплектована шасси и цилиндрической ёмкостью.
Разработан УАЗ «Профи» для перевозки газа

Последняя станет хранить газ. В комплект поставки включен специальный шланг длиной 50 м, подключенный к профильному счетчику гидронасос и заправочный пистолет. Транспортное средство получило сертификацию в соответствии со стандартом ДОПОГ. Специалисты добавили модели тахограформ, световой маяк и ограничитель скоростного режима.

Помимо этого УАЗ «Профи» в модификации для перевозки газа изготовлен по большей мере для передвижения на соответствующем типе топлива. В салоне установлена магнитола. Водителю для управления такого рода транспортным средством понадобится иметь права категории «В». Гарантия от компании-производителя распространяется на шасси без дополнительных ограничений. При этом режим защиты спецоборудования активен только на протяжении 12 месяцев.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 05:00

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