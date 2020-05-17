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У избирательного офиса Ангелы Меркель в Штральзунде неизвестные установили надгробие

У избирательного офиса Ангелы Меркель в Штральзунде неизвестные установили надгробие и поцарапали табличку у входа. Согласно сообщению Spiegel online, представители канцлера устанавливают сумму ущерба.
У избирательного офиса Ангелы Меркель в Штральзунде неизвестные установили надгробие

На надгробном камне, установленном перед офисом Ангелы Меркель, содержится надпись о предоставлении свободы в выражении мнений, передвижении, собраниях и демократии. В конце расположилась дата 1990-2020, а само надгробие обрамляется розами, свечами, присутствует и траурная лента. Сотрудники правоохранительных органов полагают, что таким образом местные жители решили выразить свое недовольство введенными ограничениями из-за пандемии коронавируса. Подобные акции протеста уже зафиксированы во многих городах страны, а в Берлине участники прошли перед зданием бундестага, собравшись числом, превосходящим допустимое.

Генсек ХДС Пауль Цимиак атаку на представительство Меркель счел “примитивной и безвкусной”, отметив, что страна всегда открыта для обсуждений. Канцлер Германии намерена не сразу возобновлять общественную жизнь после карантина, а изначально власти выяснят, как открытие розничной торговли отразится на распространении COVID-19.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 04:00

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