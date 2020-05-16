Компания УАЗ обнаружила новый способ борьбы с коррозией

«Бестеневой тоннель укомплектован 50 лампами. Это даёт возможность добиться показателя освещённости в 1,5 тысячи люксов. Помимо прочего, степень интенсивности светового излучения можно повысить в 2 раза. Позиция контроля укомплектована монитором для визуализации дефектов, а также является частью единой электронной системы контроля производства», - рассказали представители бренда.





Пропускная способность соответствующего блока составляет 250 авто за смену при максимальной загрузке. Бестеневой коридор представляет собой часть комплексного проекта, нацеленного на увеличение уровня качества транспортных средств, производимых УАЗ. Программа работает с 2018 г. Площадка бренда использует автоматическую систему SOK 2.0 для контроля качества конечной продукции. Она даёт возможность регистрировать отклонения от требуемых норм для обеспечения качества параметров в режиме онлайн. Система проводит анализ на присутствие расхождений на любом этапе создания транспортного средства. При обнаружении критического уровня она блокирует последующее передвижение авто на сборочном конвейере.По словам производителя, эффективность обнаружения дефектов за счет использования нового бестеневого коридора увеличивается приблизительно на 40%. Такой подход открывает сотрудникам предприятия возможность оперативно отреагировать на появление изъянов в покраске кузова, а также ликвидировать причины их появления. Сам световой тоннель отличается улучшенными параметрами работы. Во время доставки в него авто можно найти самые небольшие проблемы в кузове моделей, которые невидимы для невооруженного глаза в обычных обстоятельствах. Минимальные показатели блеска и степени однородности освещения дают возможность быстро обнаружить изъяны в лакокрасочном покрытии.