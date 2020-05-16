Старшая дочь Климовой посвятила «Песню Нины» из фильма «Мы из будущего» матери





Именно героиня Климовой - медсестра Нина исполняет данную песню со словами благодарности «доброму другу». Роль военного медика из санитарного батальона стала в фильмографии актрисы одной из самых ярких. Примечательно, что на съемках первой части картины звезда была беременна, а второй, когда уже медсестра ждала ребенка, играла с накладным животом.Елизавета Хорошилова, исполнившая для матери композицию, под роликом написала: «Посвящаю тебе», добавив сердечко. Поклонники признали, дочь Климовой обладает прекрасным вокалом и умеет голосом передать все эмоции, заложенные в песне.