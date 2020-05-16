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Старшая дочь Климовой посвятила «Песню Нины» из фильма «Мы из будущего» матери

Елизавета Хорошилова, старшая дочь Екатерины Климовой, родившаяся в первом браке звезды, исполнила в stories Instagram-микроблоге «Песню Нины» из киноленты «Мы из будущего». Наследница актрисы отметила, эту композицию она хочет посвятить своей матери.
Старшая дочь Климовой посвятила «Песню Нины» из фильма «Мы из будущего» матери

Именно героиня Климовой - медсестра Нина исполняет данную песню со словами благодарности «доброму другу». Роль военного медика из санитарного батальона стала в фильмографии актрисы одной из самых ярких. Примечательно, что на съемках первой части картины звезда была беременна, а второй, когда уже медсестра ждала ребенка, играла с накладным животом.

Елизавета Хорошилова, исполнившая для матери композицию, под роликом написала: «Посвящаю тебе», добавив сердечко. Поклонники признали, дочь Климовой обладает прекрасным вокалом и умеет голосом передать все эмоции, заложенные в песне.

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ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:00

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