Старшая дочь Климовой посвятила «Песню Нины» из фильма «Мы из будущего» матери
Елизавета Хорошилова, старшая дочь Екатерины Климовой, родившаяся в первом браке звезды, исполнила в stories Instagram-микроблоге «Песню Нины» из киноленты «Мы из будущего». Наследница актрисы отметила, эту композицию она хочет посвятить своей матери.
Именно героиня Климовой - медсестра Нина исполняет данную песню со словами благодарности «доброму другу». Роль военного медика из санитарного батальона стала в фильмографии актрисы одной из самых ярких. Примечательно, что на съемках первой части картины звезда была беременна, а второй, когда уже медсестра ждала ребенка, играла с накладным животом.
Елизавета Хорошилова, исполнившая для матери композицию, под роликом написала: «Посвящаю тебе», добавив сердечко. Поклонники признали, дочь Климовой обладает прекрасным вокалом и умеет голосом передать все эмоции, заложенные в песне.
Именно героиня Климовой - медсестра Нина исполняет данную песню со словами благодарности «доброму другу». Роль военного медика из санитарного батальона стала в фильмографии актрисы одной из самых ярких. Примечательно, что на съемках первой части картины звезда была беременна, а второй, когда уже медсестра ждала ребенка, играла с накладным животом.
Елизавета Хорошилова, исполнившая для матери композицию, под роликом написала: «Посвящаю тебе», добавив сердечко. Поклонники признали, дочь Климовой обладает прекрасным вокалом и умеет голосом передать все эмоции, заложенные в песне.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:00